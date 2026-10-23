Daler Mehandi : भर मंचावर दलेर मेहंदींना मंत्र्यांनी फटकारले! Viral Video नंतर मुख्यमंत्र्यांची मध्यस्थी; मीका सिंह यांची माफीची मागणी

उत्तराखंडमधील कुंजापुरी महोत्सवात प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यांच्यात झालेल्या जाहीर वादानंतर राजकीय आणि मनोरंजन क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे. लाइव्ह कॉन्सर्टदरम्यान मंत्र्यांनी दलेर मेहंदी यांच्या सादरीकरणावर प्रश्न उपस्थित करत त्यांना मंचावरच सुनावले होते. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यानंतर अनेक कलाकारांनी नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी गायक मीका सिंह यांच्याशी संवाद साधत वाद सामंजस्याने मिटवण्याचे आवाहन केले आहे..नेमका वाद कशामुळे झाला?नवी टिहरी येथील कुंजापुरी महोत्सवात आयोजित कार्यक्रमादरम्यान दलेर मेहंदी यांचे सादरीकरण सुरू होते. त्यावेळी मंत्री सुबोध उनियाल यांनी गायक पूर्ण गाणे सादर करत नसल्याचा आणि लिप-सिंकिंग करत असल्याचा आरोप केला. तसेच, ते मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचा दावाही मंत्र्यांनी केला आणि मंचावरच नाराजी व्यक्त केली.या घटनेनंतर दलेर मेहंदी यांच्या प्रकृतीबाबतची माहिती समोर आली. त्यांची तब्येत ठीक नसल्याने सादरीकरण पूर्ण करण्यात अडचण येत असल्याचे सांगितले जात आहे. मंत्र्यांनीही नंतर स्पष्टीकरण देताना आपल्याला गायकाच्या प्रकृतीविषयी आधी माहिती देण्यात आली नव्हती, असे म्हटले..मात्र, मद्यपान आणि लिप-सिंकिंगबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नसल्याने या दाव्यांकडे आरोप म्हणूनच पाहणे महत्त्वाचे आहे.मीका सिंह यांची जाहीर माफीची मागणीया घटनेनंतर दलेर मेहंदी यांचे बंधू आणि गायक मीका सिंह यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. कलाकारांचा सन्मान राखला गेला पाहिजे, अशी भूमिका घेत त्यांनी मंत्री सुबोध उनियाल यांनी दलेर मेहंदी यांची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी केली..या घटनेवर अनुपम खेर, कपिल शर्मा, राजपाल यादव, बादशहा आणि रझा मुराद यांच्यासह अन्य कलाकारांनीही प्रतिक्रिया दिल्याचे वृत्त आहे. सार्वजनिक मंचावर कलाकाराशी संवाद साधताना योग्य पद्धत आणि परस्पर आदर राखण्याचा मुद्दा यानिमित्ताने चर्चेत आला आहे.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांची मध्यस्थीवाद वाढल्यानंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मीका सिंह यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. गैरसमज संवादातून दूर करता येतात आणि परस्पर सामंजस्याने वाद मिटवणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.उत्तराखंडच्या संस्कृतीत ‘अतिथी देवो भवः’ या परंपरेला महत्त्व असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. मंत्र्यांना दलेर मेहंदी यांच्या प्रकृतीबाबत आधी माहिती नव्हती, असेही त्यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या प्रकरणात संवादातून तोडगा काढण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला..कलाकारांच्या सन्मानाचा मुद्दा चर्चेतया घटनेमुळे सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये कलाकारांशी कसे वागले जावे आणि कार्यक्रमादरम्यान काही अडचण निर्माण झाल्यास ती कशी हाताळावी, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला सादरीकरणाबाबत मंत्र्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला कलाकाराचा सार्वजनिक मंचावर झालेला कथित अपमान आणि त्याच्या प्रकृतीचा मुद्दा आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर या वादावर तोडगा निघणार का, तसेच मंत्री सुबोध उनियाल यांच्याकडून माफी मागितली जाणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.