CJP आंदोलनामुळे रद्द केलेल्या गाड्यांची यादी समोर, राजधानी एक्सप्रेससह ६ गाड्यांचा समावेश

दिल्लीमध्ये १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रवाशांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकांवर येणाऱ्या अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांती, मगध एक्स्प्रेस, अमृत भारत एक्स्प्रेससह अनेक महत्त्वाच्या गाड्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे दिल्लीला जाण्याचं नियोजन केलेल्या प्रवाशांनी घरातून निघण्यापूर्वी आपल्या गाडीची स्थिती तपासणं गरजेचं आहे..रेल्वेच्या अधिकृत सूचनेनुसार, ९ ऑक्टोबर रोजी सुटून १० ऑक्टोबरला सकाळी ४ ते दुपारी २ या वेळेत दिल्लीला पोहोचणाऱ्या काही गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये राजेंद्र नगर-नवी दिल्ली तेजस राजधानी एक्स्प्रेस (१२३०९), संपूर्ण क्रांती एक्स्प्रेस (१२३९३), इस्लामपूर-नवी दिल्ली मगध एक्स्प्रेस (२०८०१) आणि अमृत भारत एक्स्प्रेस (२२३६१) यांचा समावेश आहे..Delhi Building Collapse: दिल्लीत भीषण दुर्घटना! चार मजल्यांची इमारत कोसळली, गरोदर मातेसह तिघांचा मृत्यू.तसंच, बनारस-नवी दिल्ली शिवगंगा एक्स्प्रेस (१२५५९) आणि बनारस-नवी दिल्ली सुपरफास्ट एक्स्प्रेस (१२५८१) या गाड्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत. पश्चिम बंगालमधून येणाऱ्या हावडा-नवी दिल्ली राजधानी एक्स्प्रेस (१२३०१) आणि सियालदह-नवी दिल्ली राजधानी एक्स्प्रेस (१२३१३) या गाड्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत..रेल्वेने राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीदरम्यान धावणाऱ्या काही गाड्याही रद्द केल्या आहेत. यामध्ये सिरसा-तिलक ब्रिज (१५३०८), उदयपूर सिटी-हजरत निजामुद्दीन (१२९६४), हजरत निजामुद्दीन-उदयपूर सिटी (१२९६३), श्रीगंगानगर-तिलक ब्रिज (१४७२७), तिलक ब्रिज-भिवानी (१४७३८), भिवानी-तिलक ब्रिज (१४७३७) आणि तिलक ब्रिज-श्रीगंगानगर (१४७२८) या गाड्यांचा समावेश आहे..CJP Jantar Mantar Protest: शनिवारी सीजेपीचं पुन्हा 'जंतरमंतर'! मुख्य प्रवक्ते सौरव दास दिल्ली पोलिसांच्या भेटीला, म्हणाले....CJPने SIR प्रक्रिया रद्द करण्याची आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी ५७ मेट्रो स्थानकं बंद ठेवण्याची शिफारस केल्याची माहिती आहे. राजधानीत केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे २३ हजार जवान तैनात करण्याची तयारीही सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.