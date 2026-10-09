CJP Protest : दिल्लीकडे जाणाऱ्या अनेक रेल्वे गाड्या रद्द; CJP आंदोलनापूर्वी राजधानीत कडक सुरक्षा, प्रवाशांचे हाल!

दिल्लीत १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. याचा थेट परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झाला असून, ५ हजारांहून अधिक प्रवाशांना वेळेत रेल्वे स्थानकावर पोहोचता न आल्याने त्यांची ट्रेन सुटल्याची माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकाकडे जाणाऱ्या मार्गांवर निर्बंध लावण्यात आल्याने प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांच्या हालचालींमुळे राजधानीतील राजकीय वातावरणही तापलं आहे..दिल्लीतील रेल्वे वाहतुकीवर परिणामCJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सुरक्षेचा आढावा घेऊन विविध ठिकाणी कडक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर निर्बंध लावण्यात आल्याने अनेक प्रवाशांना वेळेत स्थानकावर पोहोचता आलं नाही. त्यामुळे ५ हजारांहून अधिक प्रवाशांची ट्रेन सुटल्याचं रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं..CJP Jantar Mantar Protest: शनिवारी सीजेपीचं पुन्हा 'जंतरमंतर'! मुख्य प्रवक्ते सौरव दास दिल्ली पोलिसांच्या भेटीला, म्हणाले....दिल्लीकडे येणाऱ्या गाड्या रद्दयाशिवाय, नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकांवर येणाऱ्या अनेक गाड्या त्यांच्या सुरुवातीच्या स्थानकांवरूनच रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दिल्लीला येणाऱ्या प्रवाशांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. प्रवासासाठी घरातून निघालेल्या अनेकांना अचानक बदललेल्या रेल्वे सेवांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी आपल्या ट्रेनची स्थिती तपासून घेणं महत्त्वाचं आहे..घडामोडींना वेगएकीकडे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या राजकीय हालचालीही वाढल्या आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी खासदारांच्या बैठका आणि आंदोलनांचं सत्र सुरू आहे..CJP Protest: सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आले, पण घरी परतलेच नाहीत; शिवाजी पार्कात ७५ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू .सरकार अलर्ट मोडवर७ ऑक्टोबर रोजी खरगे यांच्या भोजन बैठकीनंतर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक विरोधी खासदार निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन करण्यासाठी जंतरमंतरच्या दिशेने निघाले होते. यावेळी पोलिसांनी काही नेत्यांना ताब्यात घेतलं. सुमारे दोन तासांनंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. एकंदरितच १० ऑक्टोबर रोजी CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार अलर्ट मोडवर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.