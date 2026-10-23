India China LAC Face-off : डोकलामनंतर पुन्हा अरुणाचल प्रदेशमध्ये भारत-चीन सीमेवर तणाव? आयटीबीपी महासंचालकांचा मोठा खुलासा

India China LAC Face-off in Arunachal Pradesh : भारत आणि चीनमध्ये एलएसीवर तणावाची परिस्थिती आहे. आयटीबीपीचे डीजी शत्रुजित कपूर यांनी याबाबत मोठा खुलासा केला आहे. ते म्हणाले की, अरुणाचल प्रदेश सीमेवर भारत आणि चीन अनेकदा आमने-सामने आले आहेत आणि असे अजूनही सुरू आहे. यापूर्वी डोकलाममध्ये भारत आणि चीनमध्ये चकमक झाली होती. यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एक्स वर पोस्ट शेअर केली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .आयटीबीपीचे डीजी शत्रुजित कपूर एका कार्यक्रमात म्हणाले, 'अरुणाचल प्रदेशमध्ये अनेक वेळा आमने-सामने आल्यावर अशा परिस्थिती निर्माण झाल्या आहेत, ज्या अजूनही सुरू आहेत. आमच्याकडे शौर्य कमांडो टीम आहेत, त्यांनी खूप चांगले काम केले आहे. हा देखील एक नवीन उपक्रम होता. जसे आपण जाणतो की ITBP ची सुरुवात माउंटन गनिम फोर्स म्हणून झाली. त्यानंतर आम्ही चीनची सीमा पारंपारिक शक्ती म्हणून हाताळली. आता गनिमी काव्याची गरज नाही, तर उच्च उंचीवर असणारे दल म्हणून आपली ओळख निर्माण करायची आहे..ITBP Bus Accident: आयटीबीपी जवानांची बस सिंधू नदीत कोसळली! जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठी दुर्घटना, बचावकार्य सुरू....काँग्रेसने केंद्र सरकारवर निशाणा साधलाजयराम रमेश यांनी 'एक्स'वर लिहिले, 'जे स्वतःला जागतिक नेते म्हणवतात त्यांनी चीनला सूट दिली आहे. ITBP DG ने अरुणाचल प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या चिनी सैन्यासोबत झालेल्या चकमकीत आपल्या सैनिकांच्या कामगिरीचे कौतुक केले आहे आणि ते योग्यच आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणावर पंतप्रधानांनी मौन बाळगले आहे. हे आश्चर्यकारक आहे..डोकलाममध्येही भारत आणि चीनमध्ये चकमक भारत आणि चीनमध्ये २०१७ मध्ये अनेक दिवस तणावाची परिस्थिती होती.डोकलाममध्ये दोन्ही देशांच्या सैन्यात चकमक झाली होती. यानंतर काही काळ शांतता निर्माण झाली असली तरी त्यानंतर तणाव निर्माण झाला आहे. डोकलामचा मुद्दा संसदेतही गाजला. विरोधकांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.