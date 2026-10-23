देश

India China LAC Face-off : डोकलामनंतर पुन्हा अरुणाचल प्रदेशमध्ये भारत-चीन सीमेवर तणाव? आयटीबीपी महासंचालकांचा मोठा खुलासा

ITBP DG Statement : आयटीबीपी महासंचालकांनी अरुणाचलमध्ये चिनी सैन्यासोबत झालेल्या चकमकीत सैनिकांच्या कामगिरीचे कौतुक केले आहे, पण पंतप्रधानांनी मौन बाळगले आहे हे आश्चर्यकारक आहे,असे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
Tension on the India-China border in Arunachal Pradesh again

Tension on the India-China border in Arunachal Pradesh again

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

India China LAC Face-off in Arunachal Pradesh : भारत आणि चीनमध्ये एलएसीवर तणावाची परिस्थिती आहे. आयटीबीपीचे डीजी शत्रुजित कपूर यांनी याबाबत मोठा खुलासा केला आहे. ते म्हणाले की, अरुणाचल प्रदेश सीमेवर भारत आणि चीन अनेकदा आमने-सामने आले आहेत आणि असे अजूनही सुरू आहे. यापूर्वी डोकलाममध्ये भारत आणि चीनमध्ये चकमक झाली होती. यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एक्स वर पोस्ट शेअर केली आहे.

सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा

Loading content, please wait...
India
China
Arunachal Pradesh
Border
Marathi News Esakal
www.esakal.com