Sheikh Hasina: शेख हसीना बांगलादेशात माघारी जाण्याच्या तयारीत; भारताने ठेवल्या 'या' दोन अटी

दोन वर्षांपूर्वी बांगलादेशातील सत्तांतरानंतर भारतात आश्रयाला आलेल्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी येत्या डिसेंबर महिन्यात मायदेशी परतण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. मात्र, बांगलादेश सरकारने त्यांच्या सुरक्षेची आणि निष्पक्ष खटल्याची ठोस हमी दिल्यानंतरच हसीना यांना परत पाठवण्यास भारत अनुकूल असल्याचे वृत्त 'बीबीसी बांगला'ने दिले आहे. .भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील आणि लष्करी आस्थापनेतील सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त प्रसिद्ध झाले असून यावर शुक्रवारी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. दुसरीकडे, बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही या वृत्तावर अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही..दोन अटी कोणत्या?या अहवालानुसार, शेख हसीना यांच्या सुरक्षित परतीसाठी भारताने बांगलादेशसमोर दोन प्रमुख अटी ठेवल्या आहेत. पहिली अट अशी आहे की, ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी शेख हसीना बांगलादेश लष्कराच्या विमानाने भारतात आल्या होत्या, त्यामुळे आता त्यांना परत नेण्याची जबाबदारीही बांगलादेश लष्करानेच घ्यावी. त्यांना नेण्यासाठी बांगलादेशने दिल्लीत लष्करी विमान पाठवावे किंवा भारत-बांगलादेश सीमेवर लष्कराने त्यांना न्यावे..दुसरी महत्त्वाची अट म्हणजे, बांगलादेशच्या न्यायालयाने हसीना यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात अपील करण्याची संधी दिली जावी आणि जुलै २०२४ मधील हिंसाचार प्रकरणी त्यांच्यावर नव्याने व निष्पक्ष खटला चालवला जावा. आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि जागतिक प्रसारमाध्यमांच्या देखरेखीखाली ही न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडावी, तसेच त्यांना जाणूनबुजून फाशीवर लटकवण्यासाठी परत पाठवले जाऊ शकत नाही, अशी ठाम भूमिका भारतीय अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे..दरम्यान, शेख हसीना यांनी ९ नोव्हेंबर रोजी नवीन पासपोर्ट आणि प्रवासाच्या कागदपत्रांसाठी अर्ज करून बांगलादेश सरकारशी पहिला अधिकृत संपर्क साधला आहे. मात्र, जगातील कोणत्याही देशाने हसीना यांना आश्रय देण्यास तयारी न दाखवल्याने सर्व मार्ग बंद झाल्यामुळेच त्या शेवटचा पर्याय म्हणून बांगलादेशात परतू इच्छितात, असा दावा बांगलादेशच्या पंतप्रधानांचे सहाय्यक प्रेस सचिव के. एम. नझमुल हक यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.