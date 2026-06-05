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IMD Monsoon Update : देवभूमीत आनंदघन अवतरले, महाराष्ट्रासाठीही गूड न्यूज! अरबी समुद्रातील अडथळे दूर, मॉन्सून कोकणात कधी धडकणार?

Kerala monsoon arrival latest news : भारतीय हवामान विभागाने केरळमध्ये मान्सून दाखल झाल्याची घोषणा केली असून, पुढील काही दिवसांत गोवा आणि कोकणात पावसाची शक्यता आहे.
When will monsoon reach Maharashtra?

When will monsoon reach Maharashtra?

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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पुणे : नैऋत्‍य मॉन्सून केरळममध्ये दाखल झाल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) गुरुवारी जाहीर केले. मॉन्सून केरळममध्ये दाखल होण्याची सर्वसाधारण तारीख एक जून असून, त्या तुलनेत यंदा तो तीन दिवस उशिरा दाखल (IMD monsoon update today) झाला. हवामान अनुकूल असल्याने पुढील दोन ते तीन दिवसांत मॉन्सून गोव्यासह कर्नाटक, दक्षिण कोकणापर्यंत मजल मारू शकतो.

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