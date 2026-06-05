IMD Monsoon Update : देवभूमीत आनंदघन अवतरले, महाराष्ट्रासाठीही गूड न्यूज! अरबी समुद्रातील अडथळे दूर, मॉन्सून कोकणात कधी धडकणार?

पुणे : नैऋत्य मॉन्सून केरळममध्ये दाखल झाल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) गुरुवारी जाहीर केले. मॉन्सून केरळममध्ये दाखल होण्याची सर्वसाधारण तारीख एक जून असून, त्या तुलनेत यंदा तो तीन दिवस उशिरा दाखल (IMD monsoon update today) झाला. हवामान अनुकूल असल्याने पुढील दोन ते तीन दिवसांत मॉन्सून गोव्यासह कर्नाटक, दक्षिण कोकणापर्यंत मजल मारू शकतो..यंदा मॉन्सून २६ मे (मागे / पुढे चार दिवस) रोजी, म्हणजे सर्वसाधारण तारखेच्या सहा दिवस आधी केरळममध्ये दाखल होईल, असा अंदाज ‘आयएमडी’ने वर्तविला होता. मात्र, अरबी समुद्रावर निर्माण झालेल्या अडथळ्यामुळे अंदाज वर्तविलेल्या तारखेच्या तुलनेत मॉन्सूनचे आगमन नऊ दिवस लांबले..‘आयएमडी’ने दिलेल्या माहितीनुसार, गेले दोन दिवस केरळमवर ढगांची दाटी असून, पावसाने सर्वदूर हजेरी लावली. पश्चिमेकडून येणाऱ्या मोसमी वाऱ्यांनी जमिनीपासून साडेचार किलोमीटरची उंची गाठली असून, त्यांचा वेग ताशी ३७ ते ४६ किलोमीटर नोंदला गेला आहे. सर्व हवामानशास्त्रीय निकष पूर्ण झाल्याने केरळममध्ये यंदाच्या मान्सूनचे आगमन जाहीर करण्यात आले..Tavandi Ghat Rain : वाहनधारकांनो सावधान! तवंदी घाटात सलग दुसऱ्या दिवशी ढगफुटीसदृश पाऊस; पुणे-बंगळूर महामार्ग पाण्याखाली, घाटात वाहतूक ठप्प.मॉन्सूनने गुरुवारी संपूर्ण केरळमसह लक्षद्वीप बेटे, मध्य अरबी समुद्राचा काही भाग, कर्नाटक किनारपट्टीचा दक्षिण भाग आणि तामिळनाडूचा काही भाग व्यापला. बंगालच्या उपसागरातही मॉन्सूनची काहीशी प्रगती झालेली असली, तरी ईशान्येकडील राज्यांत मॉन्सून अद्याप पोहोचलेला नाही..Vidarbha Rain Forecast : ...अखेर मान्सून केरळमध्ये दाखल; विदर्भात पुढील 10-12 दिवस कसं असेल हवामान? यंदा 90 टक्के पावसाचा अंदाज.मॉन्सूनच्या प्रगतीची उत्तरसीमा सध्या मंगळूर, उदगमंडलम, कोडाईकनाल, थूथुकुडी येथून जात आहे. हवामान अनुकूल असल्याने पुढील दोन ते तीन दिवसांत मॉन्सून संपूर्ण गोव्यासह दक्षिण कोकण, तमिळनाडूचा आणखी काही भाग, तसेच आंध्र प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या काही भागांमध्ये दाखल होऊ शकतो, असा अंदाज ‘आयएमडी’ने वर्तविला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.