भारत- झांबिया : गांधींचा वारसा, कौंडांची मैत्री; दोन देशांनी स्थापन केलेली बँक

१९५५मध्ये तेव्हाच्या उत्तर रोडेशियात (सध्याचे झांबिया) ब्रिटिशांविरोधात लढणाऱ्या एका तरुण नेत्याला दोन महिने तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं. त्याच्यावर आरोप होता की राजद्रोही साहित्याचं वितरण केलं होतं. त्यानं जे साहित्य वाटलं होतं त्यात महात्मा गांधी यांनी दिलेला अहिंसेचा संदेश होता. केनेथ कौंडा असं तरुण नेत्याचं नाव होतं. झांबियाचा तो भावी राष्ट्रपती होता. ज्या तुरुंगातील कोठडीत तो होता तिथं गांधींचं नाव होतं. त्याच नावानं झांबियाच्या स्वातंत्र्यलढ्याला दिशा दिली..गांधींचं बीज, कौंडांचा अंकुरअली माझरुई यांनी म्हटलंय की, महात्मा गांधींच्या अहिंसेचा संदेश आफ्रिकेतील अनेक स्वातंत्र्यसेनानींना प्रेरणा देत होता. त्यात घानाचे न्क्रुमा, टांझानियाचे न्येरेरे आणि झांबियाचे कौंडा यांचा आवर्जून उल्लेख होतो. भारतीय स्वातंत्र्यलढा, त्याची पद्धती, नैतिकता यामुळे आफ्रिकेत एक वैचारिक क्रांती घडवली होती..भारत-मोरोक्को : टांजियरचा प्रवासी बनलेला दिल्लीचा काझी, इब्न बतूताने ७ शतकांपूर्वी जोडलेलं नातं.केनेथ कौंडांनी याच प्रेरणेतून 'युनायटेड नॅशनल इंडिपेंडन्स पार्टी' स्थापन केली. झांबिया २४ ऑक्टोबर १९६४ रोजी स्वतंत्र झाला. केनेथ कौंडा पहिले राष्ट्रपती बनले. भारताने १९६४ मध्येच झांबियाशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. इंदिरा गांधी यांनी तेव्हा झांबिया दौरा केला होता. त्यावेळी त्या माहिती व प्रसारण मंत्री म्हणून लुसाकाला गेल्या..लुसाकेत NAM चा इतिहास घडला१९७० मध्ये कौंडांनी जागतिक नेत्यांना लुसाके इथं आमंत्रण दिलं होतं. ८ ते १० सप्टेंबर या कालावधीत लुसाकेत अलिप्ततावादी चळवळीचं तिसरं शिखर संमेलन आयोजित केलं होतं. या संमेलनात भारतासह ५४ देश एकत्र आले. इंदिरा गांधी त्या संमेलनात भारताचं नेतृत्व करत होत्या. केनेथ कौंडांनी उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात सांगितलं होतं की, "अलिप्तता हा शीतयुद्धाच्या काळातील एकमेव नैसर्गिक मार्ग आहे." तेव्हापासून ते १९७३ पर्यंत कौंडा स्वतः NAM (अलिप्ततावादी चळवळी)चे महासचिव राहिले. .भारत-इजिप्त : नाईल आणि सिंधू, दोन नद्यांपासून दोन संस्कृतींपर्यंत ३ हजार वर्षांचं नातं.भारत आणि झांबिया या दोन्ही देशांनी मिळून जागतिक दक्षिणेचा आवाज उठवण्याचं काम केलं. वर्णद्वेषाविरुद्ध, वसाहतवादाविरुद्ध, महासत्तांच्या ध्रुवीकरणाविरुद्ध दोन्ही देश सोबत उभे राहिले. झांबिया हे तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेतील मुक्तिलढ्यांसाठी 'फ्रंटलाइन स्टेट' म्हणून ओळखलं जात होतं. तिथूनच ANC, SWAPO आणि इतर संघटनांना आधार मिळत होता. भारतानेही झांबियाच्या या भूमिकेचं नेहमीच समर्थन केलं..'इंडो-झांबिया बँक'झांबिया भारत यांच्यातले संबंध केवळ राजनैतिक नव्हते तर व्यावहारिकही होते. इंडो झांबिया बँक ही त्याचं उदाहरण आहे. भारत आणि झांबिया सरकारनं मिळून स्थापन केलेली ही बँक आहे. दोन देशांनी एकत्र येऊन बँक स्थापन करणं यातून दोन देशांमधील संबंध किती विश्वासाचे आहेत हेच दिसतं. .भारतीय मंत्रिपदापर्यंतझांबियात आजघडीला जवळपास ५ हजार भारतीय नागरिक आणि भारतीय वंशाचे लोक राहतात. त्यात गुजराती लोकांची संख्या जास्त आहे. व्यापार, औषधनिर्मिती, खाद्यतेलासह वाहतूक क्षेत्रात भारतीयांनी आपलं स्थान भक्कम केलंय. फक्त व्यापारच नाही तर झांबियाच्या राजकारणातही ठसा उमटवला. राष्ट्राध्यक्ष चिलुबा यांच्या कार्यकाळात दोन भारतीय वंशाचे व्यक्ती मंत्रिमंडळात होते. सुरेश देसाई कृषीमंत्री तर दीपक पटेल हे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री होते..तांबं — भारताच्या उद्योगाचा गाभाझाबिया हा आफ्रिकेतला सर्वात मोठा दुसरा तांबा उत्पादन करणारा देश आहे. जगाच्या एकूण उत्पादनापैकी ५ टक्के तांबे या ठिकाणी उत्पादित होतं. भारताला इलेक्ट्रिकल उद्योग, तारा, यंत्रणा यासाठी तांबे गरजेचं आहे. झांबियातून भारत तांबे, कोबाल्ट, अर्धमौल्यवान दगड, शिसं आयात करतो. तर भारत औषधे, यंत्रसामग्री, वाहने, कापड यांची निर्यात करतो..भारत आणि झांबिया यांच्यात २०२४-२५ मध्ये व्यापार ३८० दशलक्ष डॉलर्सच्या घरात होता. भारताने झांबियात ५ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचं आश्वासन दिलं आहे. लुसाकाच्या गर्दीच्या रस्त्यांना मोकळं करण्यासाठी भारताच्या 'एक्झिम बँके'ने २४५ दशलक्ष डॉलर्सचं कर्ज दिलं आहे. मुंबईची 'अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर' ही कंपनी यासाठी काम करत आहेत..आरोग्य, शिक्षण आणि शिलाई मशीन२०२५ मध्ये 'अकुम्स ड्रग्ज अँड फार्मास्युटिकल्स' या भारतीय कंपनीने लुसाकेत औषध उत्पादन कारखाना उभारण्याचा करार केला. झांबियाला स्वस्त भारतीय औषधे मिळतात आणि आता ती तिथेच तयार होणार आहेत. भारत सरकारने झांबियाच्या दहाही प्रांतांतील २४ ठिकाणी वैद्यकीय उपकरणे आणि झांबियन तंत्रज्ञांना त्यांचं प्रशिक्षणही दिलं. १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भारताने ५०० शिलाई मशीन आणि १०० भरतकामाच्या मशीन दिल्या..झांबियाने भारताला नेहमी मोठ्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवेळी साथ दिलीय. काश्मीर प्रश्न, १९९८ च्या अणुचाचण्या, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताचं स्थायी सदस्यत्व याचे मुद्दे पुढे आले तेव्हा झांबिया भारतासोबत होते. तुरुंगाच्या कोठडीत गांधींचं साहित्य वाचणाऱ्या त्या तरुण कौंडांनी कदाचित विचार केला नसेल की एक दिवस त्याचा देश आणि गांधींचा देश यांच्यातलं नातं इतकं दृढ होईल..