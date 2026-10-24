ITBP Foundation Day: आयटीबीपी स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींकडून हिमवीरांच्या शौर्याचे कौतुक

PM Modi ITBP greetings: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडो-तिबेट सीमा पोलीस (ITBP) दलाच्या स्थापना दिनानिमित्त जवानांना शुभेच्छा दिल्या. हिमवीरांचे शौर्य, समर्पण आणि देशासाठी केलेल्या निःस्वार्थ सेवेचे त्यांनी कौतुक केले.सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील संदेशात मोदी यांनी म्हटले की, ITBP च्या जवानांनी प्रत्येक आव्हानाचा निर्धाराने सामना केला आहे. त्यांचे शौर्य आणि बलिदान देशासाठी प्रेरणादायी आहे..ITBP ची स्थापना २४ ऑक्टोबर १९६२ रोजी भारत-चीन युद्धानंतर करण्यात आली. भारताच्या चीनसोबतच्या ३,४८८ किलोमीटर लांबीच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे (LAC) रक्षण करणे हे दलाचे प्रमुख काम आहे.जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या भागांतील अत्यंत दुर्गम आणि उंच पर्वतीय प्रदेशात ITBP चे जवान तैनात असतात. लडाखसह अनेक ठिकाणी १८ हजार फुटांपेक्षा अधिक उंचीवरही ते सीमा सुरक्षा आणि गस्त घालण्याची जबाबदारी पार पाडतात..India China LAC Face-off : डोकलामनंतर पुन्हा अरुणाचल प्रदेशमध्ये भारत-चीन सीमेवर तणाव? आयटीबीपी महासंचालकांचा मोठा खुलासा.सुरुवातीला चार बटालियनसह स्थापन झालेल्या ITBP ची जबाबदारी कालांतराने विस्तारली आहे. सीमासुरक्षेबरोबरच नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी बचावकार्य, नक्षलविरोधी मोहिमा आणि अंतर्गत सुरक्षा यांसारख्या कामांतही हे दल सहभागी होते.देशभरात महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा आणि निवडणूक बंदोबस्तासाठीही ITBP जवानांची नियुक्ती केली जाते..आयटीबीपीचा स्थापना दिन दरवर्षी २४ ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. देशाच्या सीमांचे संरक्षण करताना अत्यंत प्रतिकूल हवामान आणि उंच पर्वतीय प्रदेशात सेवा बजावणाऱ्या हिमवीरांच्या शौर्याचा आणि त्यागाचा या दिवशी गौरव केला जातो..इलॉन मस्कला विसरा! इंजिनिअरिंगचं शिक्षण न घेता उत्तराखंडच्या तरुणानंही बनवली उडणारी कार; १३ वर्षांची मेहनत फळाला.दरम्यान, भारत आणि चीनदरम्यान प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तणावाची परिस्थिती कायम असल्याचे आयटीबीपीचे महासंचालक शत्रुजित कपूर यांनी अलीकडे एका कार्यक्रमात सांगितले. अरुणाचल प्रदेश सीमेवर जूनपासून अनेक वेळा दोन्ही देशांचे जवान आमनेसामने आले असून अशा परिस्थिती अजूनही निर्माण होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.या वक्तव्यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवलेली आहे. भारत-चीन सीमेवरील परिस्थिती आणि सरकारची भूमिका याबाबत काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.