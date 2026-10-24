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ITBP Foundation Day: आयटीबीपी स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींकडून हिमवीरांच्या शौर्याचे कौतुक

भारत-चीन सीमेवरील आव्हानात्मक हिमालयीन भागात तैनात असलेल्या ITBP च्या जवानांना स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा; २४ ऑक्टोबर १९६२ रोजी दलाची स्थापना
ITBP Foundation Day: आयटीबीपी स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींकडून हिमवीरांच्या शौर्याचे कौतुक

ITBP Foundation Day: आयटीबीपी स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींकडून हिमवीरांच्या शौर्याचे कौतुक

esakal

Ankur Nikam
Updated on

PM Modi ITBP greetings: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडो-तिबेट सीमा पोलीस (ITBP) दलाच्या स्थापना दिनानिमित्त जवानांना शुभेच्छा दिल्या. हिमवीरांचे शौर्य, समर्पण आणि देशासाठी केलेल्या निःस्वार्थ सेवेचे त्यांनी कौतुक केले.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील संदेशात मोदी यांनी म्हटले की, ITBP च्या जवानांनी प्रत्येक आव्हानाचा निर्धाराने सामना केला आहे. त्यांचे शौर्य आणि बलिदान देशासाठी प्रेरणादायी आहे.

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