Shimoga Dasara Elephant Incident : 650 किलोची अंबारी पाठीवरून खाली पडली अन्...; शिमोग्यात हत्ती बिथरल्याने नागरिकांची धावपळ, इमारतींसह गाड्यांचे मोठे नुकसान

बंगळूर : शिमोगा येथे दसरा मिरवणुकीदरम्यान ६५० किलो वजनाची चांदीची अंबारी वाहून नेणाऱ्या ‘सोमन्ना’ हत्तीने अचानक धुमाकूळ (Shimoga Dasara Elephant Incident) घातला. या घटनेत इमारती आणि एका मोटारीचे, दोन दुचाकी वाहनांचे नुकसान झाले. हत्तीच्या मार्गातून बाजूला होण्यासाठी नागरिकांची धावपळ उडाली. दरम्यान, हत्तीच्या पाठीवरील अंबारी खाली पडल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली..सोमन्ना हा हत्ती अचानक अस्वस्थ होऊन रस्त्यांवरून धावू लागला. त्याला नियंत्रणात आणण्यासाठी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी गुंगीचे औषध दिले. नागरिकांच्या गर्दीला नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागली. घटनेनंतर हत्तीची प्रकृती स्थिर होत असल्याचे सांगण्यात आले. कोटे सीतारामांजनेय मंदिर परिसरात त्याच्यावर देखरेख ठेवण्यात येत होती. शिमोगा जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक आणि विभागीय वनाधिकारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होते..या घटनेची गंभीर दखल घेत मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले. पुढील वर्षापासून जम्बो सवारीत सहभागी होणाऱ्या हत्तींना किमान २० दिवस ते एक महिना प्रशिक्षण देण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले..मुख्यमंत्र्यांकडूनही दखलशिमोगा येथील दसरा मिरवणुकीत चामुंडेश्वरी देवीची मूर्ती वाहून नेणारा हत्ती अचानक बिथरून रस्त्यावर धावल्याच्या घटनेवर मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आयोजकांनी अधिक खबरदारी घ्यावी, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.