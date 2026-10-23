देश

Shimoga Dasara Elephant Incident : 650 किलोची अंबारी पाठीवरून खाली पडली अन्...; शिमोग्यात हत्ती बिथरल्याने नागरिकांची धावपळ, इमारतींसह गाड्यांचे मोठे नुकसान

Somanna Elephant Runs Amok During Shimoga Dasara Procession : शिमोगा येथे दसरा मिरवणुकीत सोमन्ना हत्ती बिथरल्याने नागरिकांची धावपळ उडाली. चांदीची अंबारी पडली, इमारती व वाहनांचे नुकसान झाले.
Shimoga Dasara Elephant Incident

Shimoga Dasara Elephant Incident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : शिमोगा येथे दसरा मिरवणुकीदरम्यान ६५० किलो वजनाची चांदीची अंबारी वाहून नेणाऱ्या ‘सोमन्ना’ हत्तीने अचानक धुमाकूळ (Shimoga Dasara Elephant Incident) घातला. या घटनेत इमारती आणि एका मोटारीचे, दोन दुचाकी वाहनांचे नुकसान झाले. हत्तीच्या मार्गातून बाजूला होण्यासाठी नागरिकांची धावपळ उडाली. दरम्यान, हत्तीच्या पाठीवरील अंबारी खाली पडल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली.

Loading content, please wait...
Karnataka
Elephant
Dasara
Marathi News Esakal
www.esakal.com