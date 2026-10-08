काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मला मारलं, मी मोदी समर्थक; काश्मिरी मुस्लीम तरुणाचा आरोप, दिल्लीत काय घडलं?

Modi Support Led to Attack: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात काँग्रेसकडून आंदोलन सुरू आहे. दिल्लीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी निवडणूक आयोगासह सरकारवर अनेक आरोप केले आहेत. दरम्यान, या आंदोलनात मोदी समर्थक काश्मीरी मुस्लिम तरुणाला मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. श्रीनगरहून आलेल्या तरुणाने आरोप केला की, ज्ञानेश कुमार, ईव्हीएम आणि मोदींच्या समर्थनाची भूमिका मांडल्यानं मला मारहाण केली. मी देशाला नेपाळ आणि बांगलादेश बनू देणार नाही असंही तरुणाने म्हटलं..पीडित तरुणाने त्याचं नाव फहीम नाजिर असल्याचं सांगितलंय. गुरुवारी कॅनॉट प्लेसमध्ये जिथं आंदोलन सुरू होतं तिथं पोहोचला होता. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विरोधी पक्षांची बैठक बोलावलेल्या ठिकाणी गेल्यानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली. मोदींना पाठिंब्याबाबत बोलताना काँग्रेस कार्यकर्ते भडकले असंही तरुणाने म्हटलं..मुलगी सज्ञान, इच्छेविरुद्ध सोबत राहण्यासाठी हेबियस कॉर्पस दाखल करू शकत नाहीत आई-वडील : हायकोर्ट.दरम्यान, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी तरुणावर उलट आरोप केले आहेत. राहुल गांधींना तरुणाने शिवीगाळ केली असं कार्यकर्त्यांनी म्हटलं. मात्र हे आरोप तरुणाने फेटाळून लावले आहेत. ही लोकशाही आहे आणि असं मारलं जातं. तुमच्याकडे फुटेज असेल, मी शिवीगाळ केली नाही. मला कसं मारलं ते बघा असं म्हणताना तरुणाला रडू कोसळलं..मी देशाचा नागरिक आहे आणि माझी जबाबदारी आहे देशाला नेपाळ बांगलादेश बनू द्यायचं नाही असंही तरुणाने म्हटलं . काँग्रेसकडून निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यावर तरुणाने ईव्हीएम कुणी आणलं? असा प्रश्न उपस्थित करत १९९८मध्ये राजीव गांधी यांनी पहिल्यांदा ईव्हीएम आणलं होतं असंही म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.