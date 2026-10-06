Viral Video: खाकी वर्दीचा दरारा आखाड्यातही! CM योगींच्या बंदोबस्तावरून परतला अन् आव्हान देणाऱ्या मल्लाला केलं चितपट

उत्तर प्रदेशातील भदोही (संत रविदास नगर) जिल्ह्यातील सोनइचा गावच्या यात्रेत कुस्तीच्या आखाड्यात रंगलेला सामना सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दौऱ्याच्या बंदोबस्तावरून परतणारे कोईरौना पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक प्रमोद यादव अचानक आखाड्यात उतरले. एका पैलवानाने दिलेले ओपन चॅलेंज स्वीकारत यादव यांनी काही मिनिटांत त्याला चितपट केले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..पैलवानाचं आव्हान अन् उपनिरीक्षकाची आखाड्यात एन्ट्रीरविवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या भदोही दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रमोद यादव बंदोबस्ताच्या ड्युटीवर होते. ड्युटी पूर्ण करून सहकाऱ्यांसह परतत असताना सोनइचा गावात यात्रा सुरू असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.यात्रेत कुस्तीचा आखाडा भरला होता. यावेळी एका पैलवानाने आखाड्यात उभे राहून उपस्थित मल्लांना लढण्याचे आव्हान दिले. मात्र, त्याचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी कोणीही पुढे येत नसल्याचे पाहून प्रमोद यादव स्वतः आखाड्यात उतरले..काही मिनिटांत प्रतिस्पर्ध्याला दिली पटखनीआखाड्यात उतरल्यानंतर प्रमोद यादव यांनी आपल्या कुस्तीच्या अनुभवाचा वापर करत प्रतिस्पर्ध्याला झुंज दिली. काही वेळातच त्यांनी त्याला उचलून खाली आपटत चितपट केले.उपनिरीक्षकाने दिलेल्या या अनपेक्षित आव्हानामुळे उपस्थित प्रेक्षकांमध्येही उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. सामना संपल्यानंतर उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट करत प्रमोद यादव यांच्या कुस्ती कौशल्याचे कौतुक केले. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही कुस्तीचा ठसाप्रमोद यादव हे केवळ पोलीस अधिकारी नसून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुस्ती खेळलेले मल्ल आहेत. गाझीपूर जिल्ह्यातील बहादूरगंज गावचे रहिवासी असलेल्या यादव यांची कुस्तीतील कामगिरी पाहून वयाच्या साडेसतरा वर्षी उत्तर प्रदेश पोलिसांत खेळाडू कोट्यातून भरती झाली होती.यूपी पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करताना त्यांनी अखिल भारतीय पोलीस क्रीडा स्पर्धांमध्ये सलग १६ वर्षे सुवर्णपदके जिंकली आहेत.मेलबर्नमध्ये भारतासाठी जिंकले रौप्यपदकप्रमोद यादव यांनी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्येही भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न येथे झालेल्या वर्ल्ड पोलीस रेसलिंग चॅम्पियनशिपमध्ये त्यांनी भारतासाठी रौप्यपदक पटकावले होते.याशिवाय भारताच्या सब-ज्युनियर कुस्ती संघातून त्यांनी लाहोर येथेही सामने खेळले आहेत. २०१० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी त्यांची निवड झाली होती. मात्र, टॉसशी संबंधित नियमामुळे त्यांना प्रत्यक्ष मॅटवर उतरण्याची संधी मिळाली नाही..‘गोरखपूर केसरी’ किताबाने गौरवप्रमोद यादव यांनी गोरखपूरमध्ये सुमारे आठ वर्षे सेवा बजावली आहे. याच काळात त्यांच्या कुस्तीतील कामगिरीची दखल घेत त्यांना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते ‘गोरखपूर केसरी’ या किताबाने सन्मानित करण्यात आले होते.नुकत्याच झालेल्या विभागीय पोलीस कुस्ती स्पर्धेतही यादव यांनी सुवर्णपदक पटकावले होते. त्यांच्या या कामगिरीबद्दल भदोहीच्या पोलीस अधीक्षकांनी त्यांचा गौरव केला होता.आता सोनइचा गावच्या यात्रेतील आखाड्यातील त्यांच्या या सामन्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने ‘गोरखपूर केसरी’ PSI पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.