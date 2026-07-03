Gujarat ATS: गुजरातमध्ये जैशचा कट उधळला! एटीएसकडून आठ संशयित दहशतवाद्यांना अटक; मॉड्यूल उभारण्याचा संशय

अहमदाबाद : ‘जैशे महंमद’ या दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात राहून, गुजरातमध्ये कारवाया वाढविण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या आठ जणांना गुजरातच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) अटक केली. गुजरातसह आसपासच्या राज्यांमध्ये या दहशतवादी संघटनेच्या कारवाया वाढविण्यासाठी या सर्वांकडून हालचाली करण्यात येत होत्या, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...अहमद अब्दुल्ला गाझीवाला, मुदस्सिर अब्दुल्ला गाझीवाला, इब्राहिम महंमद हुसे गाघा, झाकरिया दुरानी महंमद अमर गाघा, मुफ्ती फौजान इस्माईल दौवा, महंमद अमीन शेरा, महंमद अब्दुल रेहमान सावडी, बिलाल दुरानी महंमद अमर गाघा अशी या आरोपींची नावे आहेत. अटक करण्यात आलेले सर्व आरोपी गुजरातच्या बनासकांठा, पाटण आणि नवसारी जिल्ह्यातील असून, मध्य प्रदेशच्या देवास जिल्ह्यातून एकाला अटक करण्यात आली आहे. .यातील तीन जण सिद्धपूर आणि चिखली येथील धार्मिक संस्थेशी संबंधित असल्याचेही सांगण्यात येते. ‘एटीएस’च्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेले सर्व आरोपी पाकिस्तानातून दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या ‘जैशे महंमद’साठी सक्रिय होते. मूलतत्त्ववादी विचारसरणीचा प्रसार आणि भविष्यातील दहशतवादी कारवायांसाठी जाळे वाढविण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...गुजरातमध्ये दहशतवादी मोड्यूल तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. यातून भविष्यात गुजरात व देशात अन्यत्र कारवाया करण्याचा कट होता, असा संशय आहे. या सर्व आरोपींच्या संपर्कातील तरुणांची नावे, त्यांना वित्तपुरवठा करणारे स्रोत, त्यांच्या भरतीचे प्रयत्न आणि अन्य कटकारस्थानाविषयी माहिती मिळविण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.