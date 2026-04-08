RSS: मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याविरोधात 'आरएसएस'कडून गुन्हा दाखल; आसाममध्ये केलेलं 'हे' विधान भोवलं

गुवाहाटी: काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याविरोधात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने बुधवारी आसाममधील दोन पोलिस ठाण्यांत तक्रार दाखल केली. खर्गे यांनी नुकतेच एका प्रचारसभेत रा. स्व. संघ आणि भाजपच्या विचारसरणीची तुलना 'विषारी सापाशी' केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. त्यानुसार गुन्ह्याची नोंद करण्यात आलेली आहे..दक्षिण आसाममध्ये नुकत्याच झालेल्या काँग्रेसच्या प्रचार सभेत खर्गे यांनी रा. स्व. संघाबाबत केलेले विधान हे अपमानास्पद आणि चिथावणीखोर असल्याने त्यांनी केलेल्या या वक्तव्यांप्रकरणी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे..खर्गेंची वादग्रस्त वक्तव्यंआसाममधील करीमगंज दक्षिण मतदारसंघातील निलांबाजार येथे झालेल्या सभेत बोलताना खर्गे म्हणाले होते, ''नमाज अदा करताना समोर विषारी साप आला तर नमाज थांबवून आधी साप मारावा, असे कुराण सांगते. त्याचप्रमाणे रा. स्व. संघ आणि भाजप हे विषारी साप आहेत.''रा. स्व. संघाने या वक्तव्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ''खर्गे यांची भाषा चिथावणीखोर असून संघ आणि भाजप कार्यकर्ते व समर्थकांविरुद्ध वैर, धाक निर्माण करून, यामुळे हिंसा भडकू शकते," असे संघाने म्हटले आहे.अशा विधानांमुळे तणाव किंवा संघर्ष उद्भवू शकतो, म्हणून अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. याच आरोपांवरून भाजपनेही मंगळवारी बसिष्ठा पोलिस ठाण्यात तसेच निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केलीय..