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PM Kisan 24th Installment : शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपणार? पीएम किसानच्या २४ व्या हप्त्याची संभाव्य तारीख समोर; 'या' महिन्यात खात्यात येणार पैसे, घरबसल्या असे तपासा स्टेटस

PM Kisan 24th Installment 2026 Expected Release Date : पीएम किसान योजनेच्या २४ व्या हप्त्याची शेतकरी प्रतीक्षा करत आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना दोन हजार रुपये मिळणार आहेत.
PM Kisan ₹2000 installment payment status

PM Kisan ₹2000 installment payment status

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेच्या २४ व्या हप्त्याची देशभरातील शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत (PM Kisan 24th installment expected date) आहेत. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी २ हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. आता २४ वा हप्ता कधी जमा होणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

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