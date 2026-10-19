PM Kisan 24th Installment : शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपणार? पीएम किसानच्या २४ व्या हप्त्याची संभाव्य तारीख समोर; 'या' महिन्यात खात्यात येणार पैसे, घरबसल्या असे तपासा स्टेटस

नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेच्या २४ व्या हप्त्याची देशभरातील शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत (PM Kisan 24th installment expected date) आहेत. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी २ हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. आता २४ वा हप्ता कधी जमा होणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..पीएम किसानचा २४ वा हप्ता कधी जमा होणार?पीएम किसान योजनेचा २३ वा हप्ता २० जून २०२६ रोजी पश्चिम बंगालमधील हुगळी जिल्ह्यातील तारकेश्वर येथे वितरित करण्यात आला होता. या अंतर्गत देशभरातील सुमारे ९.४४ कोटी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये एकूण १८ हजार ८८० कोटी रुपये जमा करण्यात आले. यामध्ये २.१८ कोटींहून अधिक महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश होता..आता शेतकरी २४ व्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. योजनेच्या नियमानुसार साधारण चार महिन्यांच्या अंतराने हप्त्यांचे वितरण केले जाते. त्यामुळे २४ वा हप्ता ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, २४ व्या हप्त्याच्या वितरणाची अधिकृत तारीख केंद्र सरकारकडून अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सोशल मीडिया किंवा इतर माध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या संभाव्य तारखांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाइटवरील माहिती तपासावी..पीएम किसान योजनेत वर्षाला किती रुपये मिळतात?केंद्र सरकारने २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित खर्चासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे..Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींचा सप्टेंबरचा हप्ता कधी येणार? दिवाळीपूर्वी खात्यात 3,000 रुपये जमा होणार का? जाणून घ्या मोठी अपडेट.या योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना पुढीलप्रमाणे आर्थिक लाभ दिला जातो.- वार्षिक मदत : ६,००० रुपये- वर्षातील हप्ते : तीन- प्रत्येक हप्ता : २,००० रुपये- रक्कम जमा होण्याची पद्धत : थेट लाभ हस्तांतरण (DBT)- लाभार्थी : योजनेच्या निकषांनुसार पात्र शेतकरी कुटुंबेया योजनेतील आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी बँक खाते, आधार संलग्नता आणि नोंदणीतील तपशील अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे..पीएम किसान हप्त्याचे स्टेटस ऑनलाइन कसे तपासायचे?शेतकऱ्यांना आपल्या खात्यात हप्ता जमा झाला आहे का, पेमेंट प्रलंबित आहे का किंवा नोंदणीमध्ये काही अडचण आहे का, याची माहिती घरबसल्या ऑनलाइन तपासता येते.यासाठी पुढील प्रक्रिया पूर्ण करा.1. सर्वप्रथम पीएम किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.2. वेबसाइटवरील ‘Know Your Status’ हा पर्याय निवडा.3. आपला पीएम किसान नोंदणी क्रमांक भरा. तो माहीत नसल्यास वेबसाइटवरील संबंधित सुविधेचा वापर करा.4. स्क्रीनवर दिसणारा कॅप्चा भरा आणि आवश्यकतेनुसार ओटीपीद्वारे पडताळणी पूर्ण करा.5. त्यानंतर उपलब्ध माहितीतून नोंदणी, हप्ते आणि पेमेंटची स्थिती तपासा.या प्रक्रियेमुळे हप्ता जमा झाला आहे की नाही, तसेच पेमेंटसंदर्भात काही अडचण आहे का, याची माहिती मिळू शकते..Ladki Bahin Yojana Akole Protest : लाडक्या बहिणी रस्त्यावर! KYC च्या नावाखाली अनुदान बंद केल्याचा आरोप करत वर्षा बंगल्यावर धडक देण्याचा इशारा, सरकारला अल्टिमेटम.पीएम किसानचा हप्ता जमा झाला नाही तर काय करावे?सरकारकडून हप्ता वितरित झाल्यानंतरही काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्यास विलंब होऊ शकतो. अशा वेळी शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता सर्वप्रथम अधिकृत पोर्टलवर पेमेंटची स्थिती तपासावी.हप्ता जमा न झाल्यास पुढील बाबींची खात्री करावी.- ई-केवायसी (e-KYC) : योजनेसाठी आवश्यक ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का, हे तपासा.- आधार आणि बँक खाते : आवश्यक आधार संलग्नता आणि डीबीटीसाठी बँक खात्याची स्थिती तपासा.- जमीन पडताळणी : जमिनीच्या नोंदींची आवश्यक पडताळणी पूर्ण झाली आहे का, याची खात्री करा.- नोंदणीतील त्रुटी : नाव, बँक खाते क्रमांक किंवा इतर तपशीलांमध्ये चुका आहेत का, ते पाहा.- पेमेंटची स्थिती : पेमेंट अयशस्वी किंवा प्रलंबित असल्याचे दिसल्यास संबंधित बँक किंवा अधिकृत पीएम किसान मदत यंत्रणेशी संपर्क साधा..शेतकऱ्यांनी कोणती काळजी घ्यावी?पीएम किसानच्या २४ व्या हप्त्याची अधिकृत तारीख जाहीर झाल्यानंतर तिची खात्री सरकारी वेबसाइटवरून करावी. हप्ता मिळवून देण्याच्या नावाखाली अनोळखी व्यक्तींना पैसे देऊ नयेत. तसेच बँक खात्याची गोपनीय माहिती आणि ओटीपी कोणाशीही शेअर करू नये..थोडक्यात, पीएम किसानच्या २४ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा सुरू असून, तो ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांनी pmkisan.gov.in या वेबसाइटवरील अपडेट्स तपासावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.