PM Kisan 24th Installment : दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा, 'या' दिवशी खात्यात येणार २००० रुपये; 'पीएम किसान' च्या हप्त्याची तारीख जाहीर

PM Kisan Yojana: 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' (PM-Kisan) योजनेच्या २४ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. त्यांची प्रतीक्षा आता संपणार असून, सरकारने २४ वा हप्ता जारी करण्याची तारीख जाहीर केली आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, PM-Kisan योजनेचा २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबर रोजी वितरित केला जाईल. नवरात्रीत हा हप्ता मिळेल अशी अपेक्षा होती, परंतु आता तो दिवाळीच्या आधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना हप्ता'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते, जी दर चार महिन्यांनी २,००० रुपयांच्या हप्त्यांच्या स्वरूपात दिली जाते. या योजनेचा २३ वा हप्ता जून महिन्यात जारी करण्यात आला होता आणि आता २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबर रोजी दिला जाणार आहे..खात्यात जमा होणार २,००० रुपयेसरकार 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' (DBT) द्वारे २,००० रुपयांचा हप्ता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 'ई-केवायसी' (eKYC) पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप बायोमेट्रिक किंवा ओटीपी (OTP) आधारित ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांना मिळणारा हप्ता रोखला जाऊ शकतो. तसेच, योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्याचे बँक खाते आधारशी लिंक असणे आणि त्यात 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' (DBT) सुविधा सक्रिय असणे आवश्यक आहे..PM-Kisan Scheme Extension : शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर! 'पीएम किसान' योजनेला 2031 पर्यंत मुदतवाढ; केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा 3.15 लाख कोटींचा मोठा निर्णय.याव्यतिरिक्त, जमिनीची पडताळणी करणे, म्हणजेच जमिनीच्या नोंदीशी संबंधित दस्तऐवज संबंधित पोर्टलवर अपलोड करणे देखील आवश्यक आहे. असे न केल्यास, योजनेअंतर्गत मिळणारी आर्थिक मदत रोखली जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.