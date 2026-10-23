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PM Kisan 24th Installment : दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा, 'या' दिवशी खात्यात येणार २००० रुपये; 'पीएम किसान' च्या हप्त्याची तारीख जाहीर

PM Kisan : पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपयची मदत दर चार महिन्यांनी ₹२,००० च्या हप्त्यात दिली जाते. २३ वा हप्ता जूनमध्ये जारी झाला होता; आता दिवाळीपूर्वी २४ वा हप्ता मिळणार आहे.
PM Kisan 24th Installment

PM Kisan 24th Installment Release Date

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

PM Kisan Yojana: 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' (PM-Kisan) योजनेच्या २४ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. त्यांची प्रतीक्षा आता संपणार असून, सरकारने २४ वा हप्ता जारी करण्याची तारीख जाहीर केली आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, PM-Kisan योजनेचा २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबर रोजी वितरित केला जाईल. नवरात्रीत हा हप्ता मिळेल अशी अपेक्षा होती, परंतु आता तो दिवाळीच्या आधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे.

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