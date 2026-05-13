Yogi on Pratik Yadav: प्रतीक यादव यांच्या निधनावर योगी आदित्यनाथ भावूक; यादव कुटुंबाच्या दुःखात सहभागी होत व्यक्त केल्या सहवेदना!

समाजवादी पार्टीचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांचे धाकटे चिरंजीव आणि भाजप नेत्या अपर्णा यादव यांचे पती प्रतीक यादव (वय ३८) यांच्या आकस्मिक निधनावर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. बुधवारी सकाळी ही हृदयद्रावक बातमी समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळातून हळहळ व्यक्त होत आहे.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या अधिकृत शोकसंदेशातून यादव परिवाराचे सांत्वन केले आहे.. मुख्यमंत्री योगींचा भावूक संदेशप्रतीक यादव यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "प्रतीक यादवजींचे आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद आहे. या कठीण प्रसंगी माझ्या संवेदना शोकाकुल कुटुंबासोबत आहेत.""प्रभू श्रीरामांनी मृतात्म्यास सद्गती प्रदान करावी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना हे अथांग दुःख सहन करण्याची शक्ती द्यावी, हीच चरणी प्रार्थना," अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या..नेमकी घटना काय?कौटुंबिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बुधवारी सकाळी प्रतीक यादव यांची प्रकृती अचानक खालावली. त्यांना तातडीने लखनौच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, मात्र तिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. काही काळापूर्वीही त्यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, परंतु उपचारानंतर ते घरी परतले होते..प्रतीक यादव यांचा परिचयप्रतीक यादव हे मुलायम सिंह यादव यांच्या दुसऱ्या पत्नी साधना गुप्ता यांचे पुत्र होते.एका मोठ्या राजकीय कुटुंबात जन्म घेऊनही प्रतीक यादव सक्रिय राजकारणापासून नेहमीच दूर राहिले.ते त्यांच्या फिटनेस आणि आलिशान जीवनशैलीसाठी ओळखले जात असत. लखनौमध्ये त्यांचे स्वतःचे जिम देखील होते. ते उत्तर प्रदेशातील भाजप नेत्या अपर्णा यादव यांचे पती होते..राजकीय वर्तुळातून शोककळाप्रतीक यादव यांच्या निधनानंतर केवळ सत्ताधारीच नव्हे, तर विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही शोक व्यक्त केला आहे. अखिलेश यादव यांच्यासाठीही ही बातमी मोठा धक्का मानली जात आहे. कौटुंबिक मतभेद बाजूला ठेवून सर्वच स्तरांतून यादव कुटुंबाला या कठीण काळात धीर देण्याचे काम केले जात आहे.आज लखनौमध्ये प्रतीक यादव यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले जाणार असून, तिथे अनेक राजकीय दिग्गज उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.