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वाहनधारकांसाठी गूडन्यूज! PUC टेस्ट ३ वर्षातून एकदाच, सरकारचा प्रस्ताव

PUC Certificate Validity वाहनधारकांना दरवर्षी पीयूसी काढावी लागते. सध्या याची मुदत एक वर्षाची आहे. मात्र सरकारकडून मुदत वाढवून तीन वर्षे करण्याचा प्रस्ताव सरकारने दिला आहे. याबाबतच्या ड्राफ्टचे नोटिफिकेशन जारी केले आहे.
PUC Certificate Validity May Increase to Three Years

PUC Certificate Validity May Increase to Three Years

Esakal

सूरज यादव
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वाहनधारकांसाठी आता एक मोठा निर्णय केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून घेण्यात येणार आहे. वाहनधारकांना दरवर्षी पीयूसी काढावी लागते. सध्या याची मुदत एक वर्षाची आहे. मात्र सरकारकडून मुदत वाढवून तीन वर्षे करण्याचा प्रस्ताव सरकारने दिला आहे. बीएस ६ गाड्यांच्या पहिल्या नोंदणीच्या तारखेपासून ६ वर्षापर्यंत पीयूसी नोंदणी ३ वर्षापर्यंत वैध राहील. याबाबतच्या ड्राफ्टचे नोटिफिकेशन जारी केले आहे. Good News PUC Validity May Rise From One to Three Years

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