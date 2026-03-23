Gold Smuggling Case : 'या' अभिनेत्रीचं 100 कोटींचं 'गोल्ड कनेक्शन'; युगांडा ते दुबईपर्यंत पसरलेलं तस्करीचं जाळं उघड, ED च्या आरोपपत्रात धक्कादायक खुलासे

बंगळूर : कन्नड चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री रन्या राव आणि तिच्या सहकाऱ्यांकडून चालवण्यात येत असल्याचा संशय असलेल्या मोठ्या सोन्याच्या तस्करी प्रकरणाचे (Ranya Rao gold smuggling case) धक्कादायक तपशील एकामागोमाग उघड होत आहेत. सुमारे १०२.५५ कोटी रुपयांच्या सोन्याची भारतात बेकायदेशीर आयात केल्याच्या आरोपांप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी न्यायालयात विस्तृत आरोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणात युगांडातील एजंटस्सोबत झालेल्या व्यवहारांची माहितीही समोर आली आहे..तपासानुसार, रन्या राव केवळ दुबईपुरती मर्यादित नसून आफ्रिकन देशांमधूनही सोने आणण्याचा कट रचत होती. यासाठी युगांडातील एका एजंटसोबत तिचा सतत संपर्क होता. सुरुवातीला पाच किलो सोन्याची चाचणी म्हणून वाहतूक करण्यात आली. त्यानंतर तब्बल ५० किलो सोन्यांचा मोठा व्यवहार ठरवण्यात आला. या व्यवहारासाठी दुबईत 'वीरा डायमंड्स ट्रेडिंग' नावाची कंपनीही स्थापन करण्यात आली होती..फसवणुकीचा धक्कातथापि, या बेकायदेशीर व्यवहारात रन्या राव आणि तिचा सहकारी राजू यांना फसवणुकीलाही सामोरे जावे लागले. सोन्याच्या खरेदीसाठी ३३ लाख रुपये आगाऊ देण्यात आले होते. जानेवारी २०२४ मध्ये राजू युगांडातील कंपाला येथे गेला असता, एजंटने अतिरिक्त १.७ कोटी रुपयांची मागणी केली. दुबईमार्गे ही रक्कम देण्यास तयार झाल्यानंतरही अखेर त्यांची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर त्यांनी स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला होता..प्रकरण कसे उघड झाले?रन्या राव ३ मार्च २०२५ रोजी दुबईहून बंगळुरातील केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरली असता, डीआरआय अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. सखोल तपासात तिच्याकडून १४.२१३ किलो सोने जप्त करण्यात आले. पुढील तपासात मार्च २०२४ ते मार्च २०२५ दरम्यान सुमारे १२७.२८७ किलो परदेशी सोने भारतात आणल्याचे उघड झाले. हे सोने स्थानिक बाजारात विकून मिळालेली रक्कम हवाला मार्गाने हस्तांतरित केल्याचेही समोर आले आहे..जप्त मालमत्ता आणि कारवाईया गंभीर प्रकरणात 'ईडी'ने रन्या रावच्या नावावर असलेल्या ३४.१२ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती आणली आहे. तसेच छाप्यात २.६७ कोटी रुपये रोख आणि २.०६ कोटी रुपयांचे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. सध्या रन्या राव परप्पन अग्रहार कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे.