राजघराण्यात वादातून रक्तरंजित थरार, पहिल्या पत्नीवर दुसऱ्या पत्नीने झाडली गोळी

मध्य प्रदेशातील सतना इथं नागोदच्या राजघराण्यात वादाला रक्तरंजित वळण लागलंय. पारसमनिया गढीत गुरुवारी वादातून महिलेनं रायफलमधून गोळी झाडली. यात राजघराण्याच्या सून योगिता सिंह गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं आहे. योगिता सिंह या रुपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा यांच्या पहिल्या पत्नी आहेत. तर त्यांच्यावर दुसऱ्या पत्नी सुनिताने गोळीबार केलाय. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून घटनेचा तपास केला जात आहे..टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, गोळी लागून जखमी झालेल्या योगिता यांना सुरुवातीला सतनामधील रुग्णालयात नेलं होतं. तिथून रीवा इथं एका खासगी रुग्णालयात दाखल केलं. रीवा इथं त्यांच्यावर सर्जरी करण्यात आली. योगिता यांची प्रकृती स्थिर असली तरी अद्याप देखरेखीखाली उपचार सुरू असल्याचं सांगण्यात आलंय..धक्कादायक! शेअर मार्केटमध्ये १.८१ कोटींचे नुकसान, कर्जबाजारी मुख्याध्यापकाने पत्नी, दोन मुलांना मारुन स्वत:ही घेतला गळफास; २२ पानांची सुसाईड नोट, वाचा....पोलिसांनी गोळीबार करणाऱ्या बाबा राजा यांच्या दुसऱ्या पत्नी सुनीता परिहार विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. पीडित योगिता सिंह यांनी दिलेल्या जबाबानुसार, गुरुवारी दुपारी मुलगा पृथुदेव आणि भाऊ नागेंद्र यांच्यासोबत परसमानिया इथं असलेल्या घरी गेले होते. त्या घरात राहणाऱ्या सुनीता परिहार यांनी थेट शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली..योगिता यांनी सांगितलं की, आम्ही आमच्या पूर्वजांच्या घरातून जायला नकार दिला तेव्हा आरोपी महिलेनं जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर गोळीबार केला. एक गोळी पोटात लागली आहे. मुलावरही गोळीबार केल्याचा आरोप योगिता यांनी केला. महिलेनं त्याआधी मारहाणही केली असं योगिता यांनी म्हटलं..आरोपी सुनिता हिने अनेक गोळ्या झाडल्याचं योगिता यांच्या कुटुंबियांनी म्हटलं. योगिता यांची आई नरेंद्र कुमारी यांनी दावा केला की, सुनिताने खिडकीतून अनेक गोळ्या झाडल्या. सतनाचे एसपी हंसराज सिंह यांनी आरोपी महिलेला अटक केल्याची माहिती दिली. या घटनेत वापरण्यात आलेले शस्त्रही जप्त करण्यात आले आहे. त्याची कागदपत्रे आणि इतर बाबी तपासल्या जात आहेत..नागोद संस्थानाची स्थापना १४७८ मध्ये करण्यात आली होती. परिहार राजपूतांनी त्याची स्थापना केली. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर इतर संस्थाने जशी खालसा करून विलीन झाली तसंच हे संस्थानही खालसा करण्यात आलं. १८व्या शतकात या संस्थानला उंचेहरा नावानेही ओळखलं जात होतं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.