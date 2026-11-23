न्यायदान करताना न्यायाधीशांनी आपल्या अधिकारांची मर्यादा ओळखणं गरजेचं आहे. याच मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील एका सत्र न्यायाधीशांना चांगलंच सुनावलं आहे. 'स्वतःला बाहुबली समजणं बंद करा', अशा शब्दांत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने संबंधित न्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहे. एवढंच नाही, तर त्यांच्या कायद्याच्या समजुतीवरही नाराजी व्यक्त केली. संबंधित न्यायाधीशांना प्रशिक्षणासाठी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीत पाठवण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.हे प्रकरण बिहारमधील रोहतास जिल्ह्यातील सासाराम येथील आहे. जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-४ अनिल कुमार यांनी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी तत्कालीन पोलीस अधीक्षक रौशन कुमार यांना न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन न केल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं. त्यांना प्रतीकात्मक स्वरूपात एक रुपयाचा दंडही ठोठावण्यात आला होता..Supreme Court : रक्ताच्या नात्यातील विवाहांवर बंदी येणार? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे मागितला खुलासा.२०२३ मध्ये निकाली निघालेल्या एका प्रकरणात खोटी साक्ष देणाऱ्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशाचं पालन न केल्याचा ठपका पोलिस अधीक्षकांवर ठेवण्यात आला होता. यानंतर न्यायाधीशांनी बिहारच्या पोलीस महासंचालकांना संबंधित अधिकाऱ्याच्या सेवा नोंदीत न्यायालयाची टिप्पणी नोंदवण्यासही सांगितलं होतं..या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने न्यायाधीशांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन न करणं आणि न्यायालयासमोरच गुन्हा करणं या दोन वेगळ्या गोष्टी असल्याचं खंडपीठाने स्पष्ट केलं..एखाद्याने न्यायालयात मारहाण केली किंवा न्यायालयाचा अवमान केला, तर तो न्यायालयासमोर घडलेला गुन्हा ठरू शकतो. मात्र, एफआयआर दाखल करण्याच्या आदेशाचं पालन न करणं याच प्रकारात मोडत नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. संबंधित न्यायाधीशांनी अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन आक्रमक भूमिका घेतल्याचंही खंडपीठाने म्हटलं..Supreme Court : "तुम्ही खुर्चीवर बसण्याच्या लायकीचे नाही"; वकिलाचे CJI सूर्यकांत यांना भर कोर्टात खडे बोल, आता होणार फौजदारी कारवाई?.न्यायमूर्ती बागची यांनी संबंधित न्यायाधीशांच्या कायद्याच्या समजुतीवर आश्चर्य व्यक्त केलं. तर सरन्यायाधीशांनी न्यायिक अधिकार वापरताना बाहुबलीसारखं वागणं थांबवण्याचा सल्ला दिला. संबंधित न्यायाधीशांना राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीत प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याची सूचनाही करण्यात आली. दरम्यान, यापूर्वी पाटणा उच्च न्यायालयाने पोलीस अधीक्षकांना एक रुपयाचा दंड ठोठावण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.