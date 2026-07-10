सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांना शिवीगाळ, कागद भिरकावत वकिलाचे न्यायमूर्तींनाच आदेश; सुनावणीवेळी हाय व्होल्टेज ड्रामा, VIDEO VIRAL

सर्वोच्च न्यायालयात एका वकिलाने सुनावणीवेळी कागदपत्रं न्यायमूर्तींच्या दिशेनं भिरकावत सरन्यायाधीशांचं नाव घेत शिवीगाळ केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. बाजू मांडण्यासाठी वकील न्यायमूर्तींसमोर उभा असताना त्याने थेट न्यायमूर्तींनाच आदेश देण्यास सुरुवात केली. यानंतर कागदपत्रं फेकत हे सरन्यायाधीशांना द्या असं म्हणत शिवीगाळ केली. वकिल स्वत:च्याच खटल्यात बाजू मांडत होता. याचिकाकर्त्या वकिलाने अर्जातही न्यायमूर्तींना शिवीगाळ केलीय. Supreme Court Drama as Lawyer Misbehaves With Judges.सुनावणीवेळी अचानक घडलेल्या प्रकारानं सर्वांनाच मोठा धक्का बसला. सर्वोच्च न्यायालयात असं घडल्यानं काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. दरम्यान, न्यायमूर्ती केवी विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांनी संताप व्यक्त करत संबंधित वकिलाला कोर्ट रूममधून बाहेर काढण्याचे आदेश दिले..IAS, शिक्षक व्हा, पण चांगली आईसुद्धा व्हा, जेवण जमलंच पाहिजे; राज्यपाल आनंदीबेन यांचा तरुणींना सल्ला.याचिकाकर्त्याने त्याच्या अर्जात इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. या प्रकरणी सुनावणी सुरू होताच त्याने थेट सुप्रीम कोर्टाच्या पीठालाच आदेश देण्यास सुरुवात केली. या प्रकाराने न्यायमूर्तीही आश्चर्यचकित झाले. आदेश देण्यापर्यंतच हा प्रकार थांबला नाही, त्यानंतर वकिलाने थेट हातातली कागदपत्रं न्यायमूर्तींच्या दिशेनं भिरकावली..सुनावणी सुरु होताच याचिकाकर्त्यानं बाजू न मांडता थेट आदेश देण्याची भाषा सुरू केली. तो म्हणाला की, मी तुम्हाला एसीपी लखनऊ यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यासाठी आदेश देण्याचा आदेश देतो. याचिकाकर्त्याच्या या विधानानंतर न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी वकिलाला तुम्ही आम्हाला ऑर्डर देत आहात? असं दोन वेळा विचारलं. यानंतर याचिकाकर्त्याने माझ्याकडून एवढंच. सगळं रेकॉर्डमध्ये आहे असं म्हणत फाइल हवेत फेकली. त्यानंतर सर्वांसमोर शिवीगाळ केली. या सुनावणीचं लाइव्ह टेलिकास्ट सुरू होतं. त्याचा व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहे..सर्वोच्च न्यायालयात गोंधळ घालणाऱ्या वकिलाचं नाव प्रबल प्रताप असल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती केवी विश्वनाथन यांनी स्पष्ट केलं की, संबंधित वकिलाविरोधात कारवाई करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. या वकिलाची याचिका फेटाळून लावण्यात येत आहे. तो त्रस्त होता आणि त्याने केलेलं वर्तन हे हतबल झाल्यानं होतं. त्याच्याबद्दल सहानुभूती असल्याचं सांगत दंडात्माक कारवाई केली जाणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.