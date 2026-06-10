Uri Grenade Blast: उरी सेक्टरमध्ये मोठी दुर्घटना! ग्रेनेड फुटून महाराष्ट्रातील दोन जवान शहीद; कशी घडली घटना?

जम्मू आणि काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ (LoC) ग्रेनेडचा स्फोट होऊन लष्कराचे दोन जवान शहीद झाले. महाराष्ट्रातील ठाणे आणि सातारा जिल्ह्यांचे रहिवासी असलेल्या ह्या जवानांची नावे अर्जुन जाधव आणि विक्रम बाळकृष्ण अशी आहेत. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या अपघातात दोन्ही सैनिक गंभीर जखमी झाले. त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..त्यानंतर श्रीनगर येथील लष्कराच्या ९२ बेस हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. डॉक्टरांच्या प्रयत्नांनंतरही, दोन्ही सैनिकांचा मृत्यू झाला. हा अपघात सायंकाळी ४:३० च्या सुमारास घडला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, उरी जिल्ह्यातील कमलकोट येथील एका छावणीत नियमित साहित्य हस्तांतरणादरम्यान अपघाताने एका हँड ग्रेनेडचा स्फोट झाला, ज्यात दोन जवान जखमी झाले. .Tons Valley : मसुरी-नैनिताल विसरा! उत्तराखंडच्या 'या' गुप्त खोऱ्यात अनुभवा निसर्गाचा खरा थरार; पर्यटनासाठी नवीन हॉटस्पॉट घोषित.शहीद जवानांची ओळख अर्जुन जाधव आणि विक्रम बाळकृष्ण अशी पटली असून ते दोघेही महाराष्ट्राचे रहिवासी होते आणि ८ व्या राष्ट्रीय रायफल्समध्ये कार्यरत होते. लष्कराने या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दोन शहीद जवानांचे मृतदेह संपूर्ण लष्करी सन्मानाने त्यांच्या मूळ गावी परत पाठवले जातील. या अपघाताचे खरे कारण शोधण्यासाठी सध्या तपास सुरू आहे..जम्मू आणि काश्मीरमध्ये, ७४० किलोमीटर लांबीची नियंत्रण रेषा बारामुल्ला, कुपवारा आणि बांदीपोरा जिल्ह्यांमधून जाते. जम्मू विभागात, ही नियंत्रण रेषा पूंछ, राजौरी आणि जम्मू जिल्ह्यांमध्ये आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्रशासित प्रदेशाची २४० किलोमीटर लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा सांबा, जम्मू आणि कठुआ जिल्ह्यांमधून जाते. लष्कर नियंत्रण रेषेचे रक्षण करते, तर सीमा सुरक्षा दल आंतरराष्ट्रीय सीमेची देखभाल करते. .Rajya Sabha Election : 'ऑपरेशन कमळ'ची भीती की क्रॉस व्होटिंगचं संकट? राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा मोठा गेम प्लॅन; चार्टर्ड विमानाने 63 आमदारांना हलवले.घुसखोरी, तस्करी आणि ड्रोन हल्ल्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी दोन्ही दले सीमेवर तैनात आहेत. पाकिस्तान, दहशतवादी संघटनांच्या मदतीने, ड्रोनद्वारे शस्त्रे, दारुगोळा, रोकड आणि अमली पदार्थ टाकत आहे. हे साहित्य दहशतवाद्यांच्या भूमिगत कार्यकर्त्यांकडून उचलले जाते. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेल्या दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचवले जाते. या धोक्याला प्रत्युत्तर म्हणून नियंत्रण रेषा आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर अत्याधुनिक ड्रोनविरोधी यंत्रणा बसवण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.