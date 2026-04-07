वंदे भारतमधील जेवणात सापडलं झुरळ, प्रवाशांच्या आरोग्याशी खेळ, IRCTC कडून मोठी कारवाई

अहमदाबादवरून मुंबईला येणाऱ्या वंदे भारतमध्ये जेवणात सापडलं झुरळं सापडल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इतकच नाही कोचमधील इतर लोकांनीही अशाचप्रकारची तक्रार केल्याचं समोर आलं आहे. या घटनेनंतर प्रवशांमध्ये संतापाची लाट असून रेल्वेतील जेवणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आदित्य डिडवानिया नावाच्या प्रवाशाने जेवण घेत असताना त्यामध्ये झुरळ आढळले. त्यांनी तत्काळ याची तक्रार केली आणि जेवणाचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केले. विशेष म्हणजे ही घटना केवळ एका प्रवाशापुरती मर्यादित नव्हती. त्याच डब्यातील आणखी एका प्रवाशाच्या जेवणातही झुरळ आढळल्याचे समोर आले. त्यामुळे इतर प्रवाशांनीही भीतीपोटी जेवण न करण्याचा निर्णय घेतला..या प्रकरणाची दखल घेत आयआरसीटीसीने तातडीने चौकशी सुरू केली. प्राथमिक तपासणीत हे अन्न ब्रंदावन फूड प्रोडक्ट्स या पुरवठादार कंपनीकडून दिले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कंपनीवर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून करार संपुष्टात आणण्यासाठी नोटीस देण्यात आल्याची माहिती आयआरसीटीसीने दिली..दरम्यान, या घटनेनंतर संबंधित डब्यात स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली आहे. यासंदर्भात बोलताना प्रवाशांची सुरक्षितता, स्वच्छता आणि क्वालिटी ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचं आयआरसीटीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं तसेच निष्काळजीपणा कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही, आयआरसीटीसीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.