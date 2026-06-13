Viral Video: TMC नेता BJP मध्ये सामील व्हायला आला; पण भाजप कार्यकर्ता संतापला, चेहऱ्याला हिरवा रंग फासून बाहेर काढलं

नुकत्याच झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी)च्या पराभवानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. कोलकात्यापासून ते दिल्लीपर्यंत या निकालाची चर्चा सुरू असून, टीएमसीमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. पक्षातून बाहेर पडणाऱ्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची संख्या वाढत असून, अनेक जण भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत. अशातच, टीएमसीचे काही कार्यकर्ते भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आल्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये भाजप कार्यालयात त्यांच्या चेहऱ्याला हिरवा गुलाल लावून स्वागत केले जाते; मात्र त्यानंतर त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येतो..सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये काही स्थानिक टीएमसी कार्यकर्ते भाजप कार्यालयात प्रवेशासाठी पोहोचल्याचे दिसते. सुरुवातीला भाजपचे कार्यकर्ते त्यांच्या चेहऱ्याला हिरवा गुलाल लावतात. त्यानंतर एक भाजप कार्यकर्ता संबंधित व्यक्तीला विचारतो, "विकासकामांसाठी लोकांकडून कट मनी किंवा कमिशन घेणारी व्यक्ती तुम्हीच आहात का?" पुढे तो म्हणतो, "ज्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ती व्यक्ती तुम्हीच आहात का?".Rishikesh Viral Video: गंगेच्या प्रचंड प्रवाहात बुडत होता पर्यटक; ऋषिकेशच्या गाईडने स्वतःचा जीव धोक्यात घालून केले थरारक रेस्क्यू.भाजप कार्यकर्ता का संतापला?या प्रश्नांना समोरून "हो" असे उत्तर मिळताच भाजप कार्यकर्ता संतापतो. तो म्हणतो, "इथे येण्याची तुमची हिंमत कशी झाली? तुम्हाला इथे कोणी बोलावलं?" त्यानंतर तो आणखी प्रश्न विचारत म्हणतो, "कोणाच्या परवानगीने तुम्ही लोकांकडून रोड टॅक्स आणि कमिशन वसूल केलं? कट मनी का घेतली?" यानंतर तो संबंधित टीएमसी कार्यकर्त्याच्या चेहऱ्यावर हिरवा गुलाल फासतो, दरवाजाकडे बोट दाखवत त्याला बाहेर जाण्यास सांगतो आणि "तुम्ही भगव्याच्या लायक नाही," असेही म्हणतो..तृणमूलमधील गळती सुरूचव्हिडिओमध्ये संबंधित टीएमसी कार्यकर्ता कार्यालयातून बाहेर पडताना दिसतो. त्याच्यासोबत आलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीने, "दादा, आम्हीही जाऊ का?" असा प्रश्न विचारताच भाजप कार्यकर्ता त्यालाही फटकारतो आणि बाहेर जाण्यास सांगतो..गेल्या महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर टीएमसीमधून नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या निर्गमनाचा सिलसिला सुरूच आहे. आतापर्यंत पक्षाच्या तीन राज्यसभा खासदारांनी राजीनामा दिला आहे. तसेच, ८० पैकी ६० आमदारांनी ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेत स्वतंत्र गट स्थापन केला आहे. दुसरीकडे, काकोली घोष दस्तीदार यांच्या नेतृत्वाखालील २८ पैकी २० खासदारांनीही लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र गटाचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. ममता बॅनर्जी यांची साथ सोडणाऱ्यांमध्ये सायनी घोष, सुष्मिता देव यांच्यासह अनेक निकटवर्तीय नेत्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे..Surat Police Viral Video : पोलीस कर्मचारी ठरला देवदूत ! जीव धोक्यात घालून सातव्या मजल्यावर चढला अन् तरुणाचे वाचवले प्राण, व्हिडिओ व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.