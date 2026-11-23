लग्नात दाजीने दोन मेहुण्यांना लग्नात ५०० च्या नोटांची १ - १ कोटी रुपयांची माळ घातल्याची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगलीय. कोट्यवधी रुपयांच्या नोटांच्या माळेचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. उत्तर प्रदेशात मथुरेतील एका लग्नसोहळा यामुळे चर्चेत आला आहे. दाजीने मेहुण्यांना असं काही गिफ्ट दिलं की यामुळे पाहुणेही अवाक् झाले. .मथुरा जिल्ह्यातील सुरीर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या नगला फोंदा गावातील लग्न सोहळ्यात हे गिफ्ट देण्यात आलं. योगेंद्र सिंह आणि कुशलपाल सिंह यांच्या प्रशांत आणि कान्हा राघव या दोन मुलांची लग्नाची तयारी सुरू होती. शनिवारी सायंकाळी एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्यावेळी प्रशांत आणि कान्हा यांच्या बहिणीचे पती योगेश कुमार उर्फ भूरा ठाकूर यांनी दोघांना खास भेट देण्याचा प्लान केला होता..भाजप आमदाराच्या PAच्या पत्नीला पराभवाचा धक्का, निकालानंतर स्ट्रीट लाइट उतरवले; बिल भरायला दिला नकार.योगेश कुमार हे राजस्थानमधील कामां परिसरातील नंदोला गावचे रहिवासी आहेत. ते सरपंच असल्याची माहिती आहे. त्यांनी दोन्ही मेहुण्यांसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांच्या नोटांची माळ तयार करून घेतली होती. या माळांमध्ये ५०० रुपयांच्या नोटांचा वापर करण्यात आला होता. प्रत्येक माळ जवळपास १०० फूट लांब होती..नोटांच्या माळांची लांबी आणि वजन इतके जास्त होते की त्या सांभाळण्यासाठी अनेक लोकांना मदत करावी लागली. दोन्ही नवरदेवांना घराच्या छतावर उभे करून या माळा त्यांच्या गळ्यात घालण्यात आल्या. या अनोख्या भेटीचा क्षण नातेवाईक आणि गावकऱ्यांनी मोबाईलमध्ये कैद केला. त्यानंतर हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. दोन्ही नवरदेव हे शेतकरी नेते महावीर स्वामी यांचे पुतणे असल्याचे सांगितले जाते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.