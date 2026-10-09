IMD Weather Alert : हवामानाचा मोठा उलटफेर! देशभरातील 23 राज्यांत वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा; मॉन्सूनच्या परतीची सीमा कुठपर्यंत? महाराष्ट्रात वातावरण कसं?

नवी दिल्ली : देशातील हवामानात बदल होण्याची शक्यता असून, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) शनिवार, १० ऑक्टोबर रोजी देशातील २३ राज्यांमध्ये पाऊस, वादळी वारे आणि मेघगर्जनेचा इशारा दिला (IMD weather alert for 23 states) आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशासह अनेक राज्यांमध्ये पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काही भागांत वाऱ्याचा वेग ताशी ७० किलोमीटरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी गुरुवारी संपूर्ण महाराष्ट्रातून माघार घेतल्याचे हवामान विभागाने जाहीर केले आहे..२३ राज्यांमध्ये वादळी वाऱ्यांसह पाऊसहवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरळ, पंजाब, झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, त्रिपुरा, तमिळनाडू, छत्तीसगड, मिझोराम, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये पाऊस आणि वादळी हवामानाची शक्यता आहे. काही भागांत जोरदार वारे वाहण्यासह मेघगर्जना होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे नागरिकांनी स्थानिक हवामान विभागाच्या सूचनांकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे..दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात पावसाची शक्यतादिल्लीतील काही भागांत हलक्या पावसाच्या सरी पडण्याची शक्यता असून, पुढील काही दिवस आकाश ढगाळ राहू शकते. सकाळी आणि संध्याकाळी हवामानात गारवा जाणवण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशातील कानपूर, आग्रा, मेरठ, मिर्झापूर, गाझियाबाद, सहारनपूर, रायबरेली आणि गोरखपूर या भागांत पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. काही ठिकाणी वाऱ्याचा वेग ताशी ७० किलोमीटरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे..Ladki Bahin Yojana October Installment Update : लाडक्या बहिणींना दसऱ्याला मिळणार 1500 रुपये की दिवाळीत 3000 हजार? समोर आली मोठी अपडेट, हप्त्याबद्दल सरकारचा प्लॅन ठरला!.बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशाराबिहारमधील गोपालगंज, सिवान, भोजपूर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, सारण, वैशाली, समस्तीपूर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढी, शिवहर, कैमूर, पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण, रोहतास, मुझफ्फरपूर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आणि किशनगंज या जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि वादळी हवामानाची शक्यता आहे. या भागांत जोरदार वारे वाहण्याचाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात वादळी पावसाचा अंदाजराजस्थानमधील बिकानेर, गंगानगर, हनुमानगड, चुरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपूर, उदयपूर, कोटा, अजमेर आणि भरतपूर येथे हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या काळात ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहू शकतात. राजस्थानच्या आसपास हवेच्या दाबाशी संबंधित प्रणाली विकसित होण्याची शक्यता असल्याने हवामानात बदल होऊ शकतो. तसेच मध्य प्रदेशातील इंदूर, उज्जैन, देवास, छिंदवाडा, जबलपूर, भोपाळ, नर्मदापुरम, बालाघाट, ग्वाल्हेर आणि रायसेन या भागांत वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. काही ठिकाणी वाऱ्याचा वेग ताशी ७० किलोमीटरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे..हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये जोरदार वाऱ्यांची शक्यताहिमाचल प्रदेशातील बिलासपूर, चंबा, हमीरपूर, कांगडा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पिती, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन आणि उना या जिल्ह्यांमध्ये वादळी पावसाचा अंदाज आहे. या भागांत ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. उत्तराखंडमधील हरिद्वार, रुरकी, हल्द्वानी, रुद्रपूर, काशीपूर, ऋषिकेश, कोटद्वार, नैनीताल आणि अल्मोडा येथे पावसाची शक्यता आहे. काही भागांत वाऱ्याचा वेग ताशी ७० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो..IMD Rain Alert : मोठी बातमी! माॅन्सूनच्या एक्झिट दरम्यान 22 राज्यांत मुसळधार पावसासह वादळाचा अलर्ट; 70 किमी स्पीडने वाहणार वारे, महाराष्ट्रात कशी स्थिती?.जम्मू-काश्मीरमध्ये पावसाचा इशाराजम्मू-काश्मीरमधील जम्मू, अनंतनाग, बारामुल्ला, उधमपूर, सोपोर, कठुआ, राजौरी, पुंछ आणि डोडा या भागांत पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या भागांत ताशी ३५ ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज आहे..तमिळनाडूमध्ये अनेक जिल्ह्यांत पावसाची शक्यतातमिळनाडूतील थेनी, तेनकाशी, दिंडिगुल, मदुराई, विरुधुनगर, रामनाथपुरम, शिवगंगा, पुदुक्कोट्टई, तंजावूर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, पेरांबलूर, अरियालूर, त्रिची, करूर, नमक्कल, इरोड, सेलम आणि मयिलादुथुराई या भागांत पावसाची शक्यता आहे. या काळात ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज आहे..महाराष्ट्रातून मॉन्सूनची माघारनैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी गुरुवारी (८ ऑक्टोबर) संपूर्ण महाराष्ट्रातून माघार घेतल्याचे भारतीय हवामान विभागाने जाहीर केले. मॉन्सूनच्या परतीसाठी पोषक हवामान निर्माण झाल्याने देशातील उर्वरित भागांतूनही मोसमी वारे लवकरच माघार घेण्याची शक्यता आहे. यंदा १९ सप्टेंबर रोजी मॉन्सूनने पश्चिम राजस्थानमधून परतीचा प्रवास सुरू केला होता. त्यानंतर ३ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर भारतातील उर्वरित भाग, संपूर्ण गुजरात आणि मध्य प्रदेश तसेच उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांतून मॉन्सूनने माघार घेतली होती. गुरुवारी महाराष्ट्रासह गोवा, कर्नाटकचा काही भाग तसेच झारखंड आणि छत्तीसगडच्या आणखी काही भागांतून मॉन्सून परतल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले..मॉन्सूनच्या परतीची सीमा कुठपर्यंत?हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मॉन्सूनच्या परतीची सीमा सुपौल, रांची, सुंदरगड, बारगड, विजापूर, हैदराबाद, बेळगाव आणि पणजीपर्यंत पोहोचली आहे. दक्षिण भारतातील आणखी काही भागांतून मॉन्सून माघारी फिरण्यासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.