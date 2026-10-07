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IMD Rain Alert : 16 राज्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा, काही भागांत ताशी 75 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता, महाराष्ट्रातूनही मान्सूनच्या माघारीला पोषक स्थिती

IMD Weather Forecast for October 8 : ८ ऑक्टोबरला देशातील १६ राज्यांत पावसाचा अंदाज आहे. काही भागांत मुसळधार पाऊस, मेघगर्जना आणि ताशी ७५ किलोमीटरपर्यंत वारे वाहण्याची शक्यता असून महाराष्ट्रात मान्सून माघारीसाठी अनुकूल स्थिती आहे.
IMD weather forecast October 8 heavy rain alert

IMD weather forecast October 8 heavy rain alert

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

IMD Weather Forecast October 8 : देशातील अनेक भागांत मान्सूनच्या परतीची प्रक्रिया सुरू असतानाच, काही राज्यांमध्ये पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या अंदाजानुसार, गुरुवारी (८ ऑक्टोबर) उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, केरळ आणि तामिळनाडूसह १६ राज्यांमध्ये हलक्या ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. काही भागांत ताशी ६० ते ७५ किलोमीटर वेगाने जोरदार वारे वाहण्याचा अंदाज असून, डोंगराळ भागात दरडी कोसळण्याचा धोका असल्याने प्रशासनाला सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

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