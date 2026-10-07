IMD Rain Alert : 16 राज्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा, काही भागांत ताशी 75 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता, महाराष्ट्रातूनही मान्सूनच्या माघारीला पोषक स्थिती

IMD Weather Forecast October 8 : देशातील अनेक भागांत मान्सूनच्या परतीची प्रक्रिया सुरू असतानाच, काही राज्यांमध्ये पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या अंदाजानुसार, गुरुवारी (८ ऑक्टोबर) उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, केरळ आणि तामिळनाडूसह १६ राज्यांमध्ये हलक्या ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. काही भागांत ताशी ६० ते ७५ किलोमीटर वेगाने जोरदार वारे वाहण्याचा अंदाज असून, डोंगराळ भागात दरडी कोसळण्याचा धोका असल्याने प्रशासनाला सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..नेपाळ तसेच बिहार, उत्तर प्रदेश आणि सिक्कीमच्या सीमावर्ती भागात शुक्रवारपर्यंत मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट आणि अधूनमधून पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, शनिवारपासून देशातील बहुतांश भागांत हवामानात हळूहळू सुधारणा होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे..उत्तर भारतात पश्चिमी विक्षोभाचा प्रभावहवामान विभागाच्या ताज्या बुलेटिननुसार, वायव्य भारतावर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय आहे. त्यामुळे ८ आणि १० ऑक्टोबरदरम्यान जम्मू-काश्मीर आणि लडाख-गिलगिट-बाल्टिस्तान परिसरात पाऊस आणि काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. उत्तराखंडमध्ये ८ आणि ९ ऑक्टोबरला मुसळधार पावसाचा अंदाज असून, हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे. या काळात ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता असून, वाऱ्याचा वेग झोतांमध्ये ताशी ५० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो. दरम्यान, देशाच्या अनेक भागांतून नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांची म्हणजेच मान्सूनची माघार वेगाने सुरू असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे..Ladki Bahin Yojana : 'कोणी माई का लाल आला तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही'; एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही केलं भाष्य.दक्षिण भारतातही मुसळधार पावसाचा अंदाजकेरळ, माहे, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि कराईकलमध्ये ८ ते १० ऑक्टोबरदरम्यान मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. केरळमध्ये या काळात ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज आहे. पूर्व भारतातही पावसाचा जोर राहण्याची शक्यता असून, ८ ऑक्टोबरला पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीमच्या अनेक भागांत पाऊस, तर काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे..बिहार, झारखंड आणि ओडिशात पावसासह वादळी वारेझारखंडमध्ये ८ ऑक्टोबरला बहुतांश ठिकाणी पावसाची शक्यता असून, ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहू शकतात. ओडिशामध्ये वादळी वारे, विजांचा कडकडाट आणि ताशी ४० ते ६० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज आहे. बिहारमध्ये ८ ते १० ऑक्टोबरदरम्यान अनेक भागांत पावसाची शक्यता आहे. त्यानंतर ११ ते १३ ऑक्टोबरदरम्यान राज्यात हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे..'I Love Karad' आयलँडसमोरील वाहतूक बदल भोवला; कोल्हापूर नाक्यावरील मार्ग बदलल्याने पुणे-बंगळूर महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी, प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार.जम्मू-काश्मीरपासून छत्तीसगडपर्यंत पावसाची शक्यताजम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये ८ ऑक्टोबरला ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वाऱ्यांसह अनेक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील काही भागांत मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट आणि पावसाचा अंदाज आहे..मध्य भारतात छत्तीसगडमध्ये वादळी वाऱ्यांसह पाऊस पडण्याची शक्यता असून, वाऱ्याचा वेग ताशी ४० ते ६० किलोमीटरपर्यंत जाऊ शकतो. पूर्व मध्य प्रदेशात विजांच्या कडकडाटाची शक्यता आहे. आंध्र प्रदेशच्या किनारी भागासह रायलसीमेतही जमिनीलगत जोरदार वारे वाहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे..दिल्ली-एनसीआरमध्ये अंशतः ढगाळ वातावरण८ ऑक्टोबरला दिल्ली आणि परिसरात हवामान प्रामुख्याने अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३३ ते ३५ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२ ते २४ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. सकाळच्या वेळी आग्नेय दिशेकडून ताशी सुमारे १५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता असून, दुपारी वाऱ्याचा वेग ताशी १८ किलोमीटर आणि संध्याकाळी किंवा रात्री ताशी २० किलोमीटरपर्यंत वाढू शकतो..महाराष्ट्रातूनही मान्सूनच्या माघारीला पोषक स्थितीमहाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या आणखी काही भागांतून तसेच तेलंगणा आणि उत्तर अंतर्गत कर्नाटकातील काही भागांतून पुढील दोन ते तीन दिवसांत नैऋत्य मान्सूनच्या माघारीसाठी परिस्थिती अनुकूल असल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात या भागांत मान्सूनची माघार आणखी वेगाने होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.