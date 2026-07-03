Crime: शरीरसंबंधामुळे वाद; प्रेयसी संतापली, पुरुषाचा वेश, हेल्मेट आणि धारदार शस्त्र... गुप्तांगावर वार करत प्रसिद्ध व्यावसायिकाला संपवलं

एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भागलपूरचे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकाची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर केवळ १२ तासांत पोलिसांनी भागलपूरचे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक बजरंग कुमार यांच्या हत्येचा छडा लावला आहे. या खळबळजनक हत्येप्रकरणी पीरपैंती पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील दिलोरी गावातील रहिवासी सीमा कुमारी हिला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, चौकशीदरम्यान आरोपी महिलेने हत्येमागील हेतू आणि तपशील उघड केला आहे. .पोलिसांनी हत्येसाठी वापरलेले धारदार शस्त्र, रक्ताने माखलेले कपडे आणि जमिनीची महत्त्वाची कागदपत्रे यासह अनेक महत्त्वपूर्ण पुरावेही जप्त केले आहेत. वैज्ञानिक तपास, तांत्रिक पुरावे आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संपूर्ण प्रकरण सोडवण्यात आले आहे, असे पोलिसांनी सांगितले. वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव यांनी या प्रकरणाविषयी सविस्तर माहिती दिली. .Crime: भेटण्याच्या बहाण्यानं बोलवलं, बेशुद्ध करत निर्जन ठिकाणी नेलं अन्...; १६ वर्षीय मुलीसोबत तिघांचं क्रूर कृत्य.पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अटक करण्यात आलेल्या सीमा कुमारीने चौकशीदरम्यान बजरंग कुमारसोबत आपले अनैतिक संबंध असल्याचे उघड केले. ते दोघे बऱ्याच काळापासून संपर्कात होते आणि वारंवार भेटत असत. या काळात त्यांच्यात अनेक वाद झाले, पण त्यांचे संबंध टिकून राहिले. बुधवारी रात्री, सीमा कुमारी ओळख टाळण्यासाठी पुरुषाचा वेश धारण करून आणि हेल्मेट घालून बजरंग कुमारच्या कार्यालयात पोहोचली. त्या रात्री उशिरापर्यंत दोघेही कार्यालयात उपस्थित होते आणि त्यांनी दारू प्यायली. .चौकशीदरम्यान आरोपी महिलेने पोलिसांना सांगितले की, बजरंग कुमारने दारूच्या नशेत तिच्यावर जबरदस्तीने आणि निर्घृणपणे लैंगिक अत्याचार केला. याच दरम्यान तिच्यावर हल्ला करण्यात आला आणि तिला उद्धटपणे वागवण्यात आले. यामुळे ती संतापली. रागाच्या भरात तिने कार्यालयात ठेवलेल्या एका धारदार शस्त्राने बजरंग कुमारवर वारंवार वार केले. मृताच्या चेहऱ्यावर, मानेवर, दोन्ही हातांवर आणि गुप्तांगांवर गंभीर जखमा झाल्या. अतिरक्तस्रावामुळे त्याचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..एसएसपी म्हणाले की, हत्येनंतर सीमाने सर्वसामान्य दिसण्याचा प्रयत्न केला. तिने ऑफिसमधून काही सामान घेतले, ऑफिसला कुलूप लावले आणि हेल्मेट घालून घटनास्थळावरून पळून गेली. गुन्हा घडत असताना तिने पुरुषांचे कपडे आणि हेल्मेट घातले होते, त्यामुळे मार्गावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये तिची ओळख पटू शकली नाही. घटनेची माहिती मिळताच, एसएसपींच्या निर्देशानुसार शहर पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले. .Marital Dispute: 'पतीच्या घोरण्यामुळे रात्रभर झोपच लागत नाही...'; पत्नीचा घटस्फोटासाठी अर्ज, तरीही 'असा' वाचला ५ वर्षांचा सुखी संसार.एफएसएल पथकाने घटनास्थळावरून वैज्ञानिक पुरावे गोळा केले. पोलिसांनी कार्यालय आणि आजूबाजूच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, मोबाईल कॉल तपशील, लोकेशन माहिती आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांचे विश्लेषण केले. तपासादरम्यान, हेल्मेट घातलेल्या एका संशयित व्यक्तीच्या हालचाली उघडकीस आल्या. पुढील तपासाअंती पोलिसांना आढळले की, संशयित व्यक्ती पुरुष नसून आपली ओळख लपवण्यासाठी पुरुषाचा वेश धारण केलेली एक महिला होती..यानंतर पोलीस पथकाने अनेक ठिकाणी छापे टाकले आणि पीरपैंती पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील दिलोरी गावातून सीमा कुमारीला अटक केली. अटकेनंतर तिला भागलपूरला आणण्यात आले, जिथे सदर रुग्णालयात तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान, तिने खुनाची कबुली दिली आणि पोलिसांना संपूर्ण घटनेचा तपशील पुरवला. आरोपीच्या सूचनेनुसार, पोलिसांनी हत्येमध्ये वापरलेले धारदार शस्त्र, घटनेच्या वेळी घातलेले कपडे, रक्ताचे डाग असलेले कपडे, मृताच्या कार्यालयातून नेलेल्या पिशव्या, जमिनीशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे आणि इतर वस्तू देखील जप्त केल्या आहेत..Sus Gun Firing : शिवसेना जिल्हाप्रमुखाचा मध्यरात्री गोळीबार; जमिनीच्या वादातून सूसमधील प्रकार दोघांना अटक.एसएसपींनी सांगितले की, या हाय-प्रोफाईल हत्येच्या सर्व पैलूंचा तपास सुरू आहे. अटक केलेल्या महिलेला सध्या पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी पाठवले जात आहे. हत्येमागे केवळ तात्कालिक वाद हेच कारण होते की यात जमीन आणि इतर वादांचाही समावेश आहे, याचाही पोलीस तपास करत आहेत. संपूर्ण प्रकरणात सध्या पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.