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Crime: शरीरसंबंधामुळे वाद; प्रेयसी संतापली, पुरुषाचा वेश, हेल्मेट आणि धारदार शस्त्र... गुप्तांगावर वार करत प्रसिद्ध व्यावसायिकाला संपवलं

Bhagalpur Builder Murder Case: पोलिसांनी भागलपूरचे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक बजरंग कुमार यांच्या हत्येचा छडा अवघ्या १२ तासांत लावला. त्यांनी सीमा कुमारीला अटक केली. हत्येचे शस्त्र आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे जप्त केले.
Bhagalpur Builder Murder Case

Bhagalpur Builder Murder Case

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भागलपूरचे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकाची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर केवळ १२ तासांत पोलिसांनी भागलपूरचे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक बजरंग कुमार यांच्या हत्येचा छडा लावला आहे. या खळबळजनक हत्येप्रकरणी पीरपैंती पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील दिलोरी गावातील रहिवासी सीमा कुमारी हिला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, चौकशीदरम्यान आरोपी महिलेने हत्येमागील हेतू आणि तपशील उघड केला आहे.

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