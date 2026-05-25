Free Education: JEE-NEET साठी आता मोफत कोचिंग! घरबसल्या IIT प्रोफेसर्सकडून फ्रीमध्ये शिका; जाणून घ्या कुठे?

Free JEE-NEET Classes and Coaching: देशभरात JEE, NEET सारख्या मोठ्या आणि प्रतिष्ठित परीक्षेच्या तयारीसाठी खाजगी क्लास लावायचे म्हटले तर लाखों रुपयांची कोचिंग फी तुम्हाला भरावी लागते. सोबतच हे क्लासेस मोठ्या-मोठ्या शहरांत असल्याने तिथे जाऊन राहण्याचा खर्चही मोठा असतो. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांचे IIT मध्ये जाण्याचे तसेच डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न अनेकदा आर्थिक अडचणींमुळे अपूर्ण राहते. मात्र आता आणि भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने नवा उपक्रम सुरू केला असून आता सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना IIT, NEET तसेच CUETचे क्लासेस मोफत तयारी करता येणार आहे. .काय आहे?IIT कानपूर आणि शिक्षण मंत्रालयाने SATHEE' (Self Assessment Test and Help for Entrance Exams) हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे. हा प्लॅटफॉर्म पूर्णपणे मोफत असून यामाध्यमातून विद्यार्थी JEE, NEET आणि CUET सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांची तयारी घरबसल्या करू शकतात..काय सुविधा मिळणार?या प्लॅटफॉर्मवर विद्यार्थ्यांना IIT प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स आणि JEE टॉपर्स यांनी तयार केलेले व्हिडिओ लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल आणि प्रॅक्टिस टेस्ट उपलब्ध आहेत. तसेच याची खास गोष्ट म्हणजे यामध्ये AI आधारित Mock Tests उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी टेस्ट दिल्यानंतर AI त्यांच्या कमकुवत विषयांचा अभ्यास करून कोणत्या टॉपिकवर अधिक मेहनत घ्यायला हवी हे सांगते. यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या चुका समजून सुधारणा करणं सोपं होतं..JEE साठी SATHEE वर विद्यार्थ्यांना खालील सुविधा मिळतात -विस्तृत व्हिडिओ लेक्चर्समागील वर्षांचे प्रश्नपत्रिका संचAI आधारित Mock TestsLive Webinar आणि Doubt Solving SessionsJEE Main आणि Advanced साठी संपूर्ण मार्गदर्शनअलीकडेच भारत AI Impact Summit 2026 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या "Real-World Impact of AI in Education" या केसबुकमध्ये SATHEE अॅपचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. यावेळी या प्लॅटफॉर्मचे AI-सक्षम नवीन व्हर्जन सुरू करण्यात आले. या नव्या सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांना अधिक स्मार्ट आणि वैयक्तिक पद्धतीने तयारी करता येणार आहे..त्यामुळे आता महागड्या कोचिंग क्लासेस परवडत नसलेल्या तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी हा उपक्रम मोठा आधार ठरत आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून विद्यार्थी कोणत्याही वेळी आणि कुठूनही अभ्यास करू शकतात, त्यामुळे शिक्षण अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक होईल.