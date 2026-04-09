MHADA: तरुणांसाठी आनंदाची बातमी! म्हाडामध्ये काम करण्याची संधी, भरघोस पगार मिळणार; कसा कराल अर्ज?

प्रत्येकजण सरकारी नोकरी किंवा भरघोस पगाराच्या नोकरीच्या शोधात असतात. अशाच तरुणांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडाने भरती प्रक्रिया जारी केली आहे. यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु झाली असून पात्र उमेदवारांना चांगलाच पगार मिळणार आहे. याबाबतचे म्हाडाने सविस्तर माहिती दिली आहे. .म्हाडाच्या नागपूर मंडळाने तीन रिक्त पदासाठी भरती जारी केली आहे. या भरती कंत्राटी पद्धतीने केल्या जाणार असून उमेदवारांना ४५,००० ते ५०,००० रुपयांपर्यंत पगार दिला जाणार आहे. यासाठी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागणार आहे. जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया, शैक्षणिक पात्रता याबाबत सविस्तर माहिती..कोणत्या पदांसाठी भरती जारी?अभियंता तज्ञ (Civil Engineer) - 1सामाजिक विकास तज्ञ (Social Development Specialist) - 1भंडारा शहरातील मंजूर AHP प्रकल्पासाठी शहरस्तरीय तांत्रिक कक्ष सामाजिक विकास तज्ञ (Social Development Specialist) - 1अशा तीन पदांची कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जाणार आहे..शैक्षणिक पात्रताम्हाडाने जारी केलेल्या भरतीसाठी स्थापत्य अभियंता तज्ञ या पदासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा पदविका पूर्णसामाजिक विकास तज्ञ या पदासाठी समाजशास्त्र (Sociology) किंवा सामाजिक कार्यमधील पदव्युत्तर पदवी आणि संबंधित क्षेत्रातील अनुभव असणे आवश्यक आहे..अर्ज कुठे आणि कसा कराल?म्हाडाचं नागपूर मंडळ भरती प्रक्रियेसाठी उमेदवार १५ एप्रिलपर्यंत सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत अर्ज सादर करू शकणार आहे. उमेदवारांसाठी म्हाडा कार्यालय, आमदार निवासाच्या बाजुला, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर येथे विहित नमुन्यात अर्ज मागवण्यात आले आहेत. विहित नमुन्यातील अर्ज नागपूर मंडळ कार्यालयात मिळणार आहेत..दरम्यान, इच्छुक उमेदवारांनी शैक्षणिक कागदपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र आणि महत्त्वाचे कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा. तसेच या निवड प्रक्रियेमध्ये पात्र आणि अनुभव असलेल्या उमेदवारांनाच मुलाखतीसाठी बोलावण्यात येणार आहे.