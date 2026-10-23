Global internet security threat : इंटरनेट विश्वात मोठा भूकंप! गुगल, ॲमेझॉनसह OpenAI हाय अलर्टवर; जगभरातील अनेक वेबसाइट्स अचानक का बंद झाल्या?

जागतिक इंटरनेट विश्वाला हादरा देणारी एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे, जगातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे. जगभरातील तब्बल ७० टक्क्यांहून अधिक वेबसाइट्स आणि वेब ॲप्लिकेशन्स चालवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'PHP' या मुख्य प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये दोन अतिशय गंभीर सुरक्षा त्रुटी (Security Flaws) आढळून आल्या आहेत. .या त्रुटींचा फायदा घेऊन सायबर हॅकर्स कोणत्याही सर्व्हरचा ताबा थेट स्वतःच्या हातात घेऊ शकतात, असा धोक्याचा इशारा मिळाल्यानंतर गुगल (Google), ॲमेझॉन (Amazon) आणि ओपनएआय (OpenAI) यांसारख्या कंपन्यांनी स्वतःच्या सिस्टिम्स हाय अलर्टवर ठेवल्या आहेत..Gold Price fall before Dhanteras Diwali : धनत्रयोदशी-दिवाळीपूर्वी सोनं-चांदी स्वस्त! एकाच झटक्यात दरात मोठी घसरण; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या ताजे भाव..!.धोक्याची तीव्रता इतकी मोठी आहे की, ब्रिटनसह अनेक देशांतील शासकीय संस्था आणि नामांकित विद्यापीठांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून स्वतःच्या अधिकृत वेबसाइट्स तात्पुरत्या स्वरूपात इंटरनेटवरून बंद (Offline) केल्या आहेत..मानवी डोळ्यांना न दिसलेली चूक AI ने शोधली; 'PHP2Shell' ने उडवली झोपसायबर सुरक्षेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने (AI) इतका मोठा धोका जगासमोर आणला आहे. सायबर सिक्युरिटी क्षेत्रातील आघाडीची संस्था 'विझ' (Wiz), गुगल आणि ओपनएआय यांच्या प्रगत AI मॉडेल्सच्या मदतीने केलेल्या तपासणीत ही भयानक त्रुटी उघडकीस आली. .Maharashtra weather cyclone update : बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळाचा भडका; महाराष्ट्रात ऐन दिवाळीत पाऊस खोडा घालणार? हवामान विभागाचा मोठा इशारा!.या त्रुटीला 'PHP2Shell' असे नाव देण्यात आले असून अधिकृत सुरक्षा यंत्रणांनी याची नोंद 'CVE-2026-109618' आणि 'CVE-2026-109619' अशी केली आहे. अनेक दशकांपासून सर्व्हरच्या कोडमध्ये लपून राहिलेली ही भेद्यता हॅकर्सच्या हाती लागण्यापूर्वीच AI ने पकडल्याने मोठा सायबर अनर्थ टळला असला, तरी सध्या सर्व्हर सुरक्षित करण्यासाठी जगभर धावपळ सुरू आहे..वेबसाइट्सवर ताबा अन् कोट्यवधींचा डेटा चोरीची भीतीसायबर तज्ज्ञांच्या मते, ही एक 'रिमोट कोड एक्झिक्युशन' (RCE) स्वरूपाची त्रुटी आहे. म्हणजेच, कोणत्याही वेबसाइटच्या सर्व्हरचा आयडी किंवा पासवर्ड नसतानाही हॅकर्स बाहेरून एक साधा कोड पाठवून त्या सर्व्हरवर पूर्ण नियंत्रण मिळवू शकतात. .यामुळे युझर्सचा संवेदनशील आर्थिक डेटा, गोपनीय माहिती चोरीला जाणे, वेबसाइट्समधील मजकूर बदलणे किंवा संपूर्ण सिस्टिम ठप्प करणे हॅकर्सना सहजरीत्या शक्य होते. ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बँकिंग आणि सरकारी पोर्टल्स या लँग्वेजवर चालत असल्याने या धोक्याची व्याप्ती प्रचंड मोठी मानली जात आहे..वेबसाइट चालवणाऱ्यांनी त्वरित काय करावे?; तज्ज्ञांचे महत्त्वाचे निर्देशया घटनेनंतर 'PHP' च्या मुख्य डेव्हलपमेंट टीमने तातडीने सुरक्षा अपडेट्स (Security Patches) जारी केले आहेत. भारतातील व जगभरातील सर्व आयटी कंपन्या, लहान-मोठे व्यावसायिक आणि स्वतःची वेबसाइट चालवणाऱ्यांना आपल्या वेब सर्व्हरचे PHP व्हर्जन त्वरित तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ज्या सिस्टिम्सवर तातडीने पॅच इन्स्टॉल करणे शक्य नाही, अशा सर्व्हर्सना सायबर सुरक्षेचे उपाय पूर्ण होईपर्यंत इंटरनेटपासून तात्पुरते वेगळे ठेवण्याचा सल्ला ब्रिटनच्या 'नॅशनल सायबर सिक्युरिटी सेंटर'ने (NCSC) दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.