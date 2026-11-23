New Delhi: भारतातील सत्ताधाऱ्यांवर टीकेचे प्रहार करणारा प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी याच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. २०१८ मधील मानहानीच्या प्रकरणात दिल्लीतील साकेत न्यायालयाने त्याच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे..सीजेपीच्या आंदोलनासाठी ध्रुव राठी भारतात आला होता. त्या वेळीच त्याच्या विरोधात कारवाई केली जाऊ शकते, अशी अटकळ बांधली जात होती. आता न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केल्याने ध्रुव राठीला अटक होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..''आता सेल्फी पोस्ट केली की...''; PM मोदींच्या 'त्या' विधानावरून CJP ची उपरोधिक टीका, नेमकं काय म्हणाले?.आठ वर्षांपूर्वीच्या व्हिडिओवरून वादन्यायिक दंडाधिकारी अनम रईस खान यांनी आज हा आदेश दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ डिसेंबरला होणार आहे. या प्रकरणाची सुरुवात मे २०१८ मध्ये ध्रुव राठीने यूट्यूबवर प्रसिद्ध केलेल्या ‘BJP IT Cell Part II’ या व्हिडिओमुळे झाली. .Narendra Modi Gold Price Statement : नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर सोन्याचे दर ३० हजारांनी घसरले?; काय म्हणाले होते पंतप्रधान.भाजपच्या आयटी सेलने आपली बदनामी करण्यासाठी लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप राठीने या व्हिडिओत केल्याचे तक्रारदार विकास संक्रित्यायन ऊर्फ विकास पांडे यांचे म्हणणे आहे. हे आरोप खोटे आणि बदनामीकारक असल्याचा दावा करत त्यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती..आधी जामीनपात्र वॉरंट, आता अजामीनपात्रया प्रकरणात न्यायालयाने यापूर्वी १७ आणि ३१ ऑक्टोबरला जामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. राठीच्या पत्त्यावर नोटीस बजावण्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना घर बंद असल्याचे आढळले होते. त्यामुळे न्यायालयाने पुढील कारवाई केली. आता अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहे..राठी परदेशात वास्तव्यास असल्याने न्यायालयीन नोटीस बजावण्यात अडचणी येत असल्याचा युक्तिवाद तक्रारदाराच्या वकिलांनी केला होता. या प्रकरणी पुढील सुनावणीमध्ये न्यायालय काय निर्णय देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.