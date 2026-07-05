विमानातही होणार इथेनॉल आधारित फ्युएलचा वापर, सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत...

जगभरात वाढत्या प्रदूषणामुळे पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर दक्षिण कोरियाने विमान वाहतुकीसाठी इथेनॉलवर आधारित सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) च्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक जेट इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून कार्बन उत्सर्जन घटवणे हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे..सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल हे पारंपरिक इंधनापेक्षा अधिक पर्यावरणपूरक मानले जाते. हे इथेनॉल, शेतीतील अवशेष, वापरलेले खाद्यतेल तसेच इतर जैविक स्रोतांपासून तयार केले जाऊ शकते. या इंधनाचा वापर केल्यास विमान उड्डाणादरम्यान होणारे कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन तुलनेने कमी होते, असे विविध संशोधनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे..इंधन क्रांती की मोठा झटका? E20–E85 इथेनॉलमुळे पेट्रोलचे दर आणि मायलेजवर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या संपूर्ण गणित आणि सरकारचा प्लॅन.मीडिया रिपोर्टनुसार, दक्षिण कोरिया सरकार एव्हिएशन क्षेत्रात SAF चा वापर वाढवण्यासाठी नवीन धोरण राबवत आहे. याअंतर्गत इथेनॉल-आधारित इंधनाचे उत्पादन आणि वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. भविष्यात विमान कंपन्यांनी टप्प्याटप्प्याने पारंपरिक जेट इंधनाऐवजी अधिक पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारावेत, अशी सरकारची अपेक्षा आहे..सध्या पारंपरिक जेट इंधनाची पूर्णपणे जागा SAF घेईल, अशी शक्यता कमी आहे. विमानांचे इंजिन, इंधन वितरण व्यवस्था आणि उत्पादन क्षमता यांसारखी अनेक तांत्रिक आव्हाने अद्याप कायम आहेत. त्यामुळे आगामी काळात पारंपरिक जेट इंधनासोबत SAF चे मिश्रण करून त्याचा वापर वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत..E20 Petrol Hardeep Singh Puri : पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळले जाते? खुद्द पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितल; सोशल मीडियावरील व्हायरल मेसेजचा संदर्भ.दरम्यान, भारतही जैवइंधनाच्या वापराबाबत सक्रिय भूमिका घेत आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याद्वारे कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याशिवाय, देशात सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएलच्या संशोधन आणि विकासावरही काम सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.