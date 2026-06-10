युद्धाचा पुन्हा भडका! इराणने अपाचे हेलिकॉप्टर पाडल्यानं ट्रम्प संतापले, अमेरिकन लष्कराच्या हल्ल्यांनी होर्मुझ हादरलं

मध्य पूर्वेतील युद्ध शांत होण्याची अपेक्षा असताना होर्मुझमध्ये पुन्हा संघर्ष सुरू झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कठोर भूमिकेनंतर अमेरिकन लष्कराने इराणवर नव्यानं हल्ले सुरू केले आहेत. इराणने अमेरिकेचं अत्याधुनिक अपाचे लढाऊ हेलिकॉप्टर पाडलं त्याला उत्तर अमेरिकन लष्कराने उत्तर दिलं. दोन्ही देशात गेल्या दोन महिन्यांपासून असलेली शस्त्रसंधी यामुळे संपुष्टात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..अमेरिकन लष्कराच्या सेंट्रल कमांडने लष्करी कारवाई झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. तसंच सरकारने उचललेलं पाऊल हे स्वसंरक्षणासाठी होतं असं सांगण्यात आलंय. अमेरिकन लष्कराचं हेलिकॉप्टर पाडल्याच्या विरोधात ही कारवाई केली गेली. आमची मोहिम इराणच्या चुकीच्या आक्रमकतेला दिलेलं प्रत्युत्तर असल्याचंही अमेरिकन सरकारने म्हटलं..India Oman Gas Pipeline : अरबी समुद्राखालून थेट गुजरातमध्ये पोहोचणार गॅस! 3000 मीटर खोलीवर 2000 किमीची पाईपलाईन; काय आहे मोदी सरकारचा प्लॅन?.इराणच्या अधिकृत वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकन हल्ल्यानंतर इराणच्या हॉरमोजगान प्रांतातील अनेक भागात स्फोटाचे मोठे आवाज झाले. कूहेस्ताक, सिरीक, मीनाब आणि किनारपट्टीच्या शहरांमध्ये स्फोटाचे आवाज ऐकू आले. मात्र यामुळे किती नुकसान झालं याची माहिती समोर आलेली नाही..इराणशी करार तीन दिवसांतइराणसोबतच्या वाटाघाटींबाबत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा सकारात्मकता व्यक्त केली आहे. न्यूयॉर्कमधील जॉन एफ. केनेडी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "पुढील दोन ते तीन दिवसांत इराणसोबत करार होण्याची दाट शक्यता आहे. आपण एका अत्यंत मजबूत कराराच्या जवळ आहोत. आम्हाला बॉम्बफेक करून जीवितहानी करायची नाही, म्हणूनच आम्ही चर्चेला प्राधान्य देत आहोत. चर्चेद्वारे सर्व युद्धे थांबू शकतात, यावर अमेरिकेचा विश्वास आहे. गेल्या काही दिवसांत अनेक युद्धे माझ्या पुढाकारामुळे थांबली आहेत.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.