ग्लोबल

युद्धाचा पुन्हा भडका! इराणने अपाचे हेलिकॉप्टर पाडल्यानं ट्रम्प संतापले, अमेरिकन लष्कराच्या हल्ल्यांनी होर्मुझ हादरलं

इराणने अमेरिकेचं अत्याधुनिक अपाचे लढाऊ हेलिकॉप्टर पाडलं त्याला उत्तर अमेरिकन लष्कराने उत्तर दिलं. दोन्ही देशात गेल्या दोन महिन्यांपासून असलेली शस्त्रसंधी यामुळे संपुष्टात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
donald trump

donald trump

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मध्य पूर्वेतील युद्ध शांत होण्याची अपेक्षा असताना होर्मुझमध्ये पुन्हा संघर्ष सुरू झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कठोर भूमिकेनंतर अमेरिकन लष्कराने इराणवर नव्यानं हल्ले सुरू केले आहेत. इराणने अमेरिकेचं अत्याधुनिक अपाचे लढाऊ हेलिकॉप्टर पाडलं त्याला उत्तर अमेरिकन लष्कराने उत्तर दिलं. दोन्ही देशात गेल्या दोन महिन्यांपासून असलेली शस्त्रसंधी यामुळे संपुष्टात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
america
usa
War
Iran