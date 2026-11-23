Santa Clara: सुरवातीला त्यांच्या अफेअरची बातम्या आली, त्यानंतर आणखी एक अफेअर्सची चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर पुन्हा एक अफेअर चर्चेत आले. त्यानंतर जगातील एका बलाढ्य कंपनीचा सर्वेसर्वा असलेल्या त्या व्यक्तीला अत्यंत महत्त्वाच्या पदांवर पाणी सोडावे लागले. एवढेच नाही तर आजवर कमावलेली सर्व प्रतिष्ठाही धुळीस मिळाली. मात्र, त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच त्या व्यक्तीने तितक्याच वेगात कमबॅकही केले. त्या व्यक्तीचे नाव आहे जेन्सेन हुआंग आणि त्या कंपनीचे नाव आहे एनव्हिडिया..Narendra Modi Gold Price Statement : नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर सोन्याचे दर ३० हजारांनी घसरले?; काय म्हणाले होते पंतप्रधान.विवाहबाह्य संबंधांमुळे चर्चेत आलेले एनव्हिडिया (Nvidia) कंपनीचे सहसंस्थापक जेन्सेन हुआंग यांचे पुन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदावर पुनरागमन झाले आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने २३ नोव्हेंबर रोजी एकमताने त्यांच्या पुनर्नियुक्तीचा निर्णय घेतला. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता.राजीनाम्यानंतर पुन्हा CEOपदीएनव्हिडियाने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, हुआंग यांच्याशी चर्चा आणि बैठका झाल्यानंतर संचालक मंडळाने त्यांच्या नेतृत्वक्षमतेवर आणि स्पष्ट भूमिकेवर समाधान व्यक्त केले. अमेरिकेतील वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांकडूनही मंडळाने माहिती घेतली. त्यानंतर हुआंग यांची पुनर्नियुक्ती राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका ठरणार नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला..Premium|Stock Market Investment : शेअर बाजारातील गुंतवणूक हे शास्त्र की कला? सातत्याने परतावा मिळवण्यासाठी अभ्यास आवश्यक.हुआंग यांनी १२ नोव्हेंबर रोजी CEO पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्या जागी कंपनीच्या मुख्य वित्त अधिकारी कोलेट क्रेस यांची अंतरिम CEO म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आता हुआंग पुन्हा पदावर परतल्याने क्रेस या CFO म्हणून आपली जबाबदारी पुढेही सांभाळतील.नेमके काय आहे कथित गुप्तहेर प्रकरण?हुआंग यांचे सिंगापूरस्थित मेगास्पीड कंपनीच्या एका माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी विवाहबाह्य संबंध असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या महिलेचे चीनच्या गुप्तचर यंत्रणेशी संबंध असल्याचा संशय अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांना असल्याचे वृत्तांत म्हटले गेले. या महिलेचे नाव अॅलिस हुआंग असल्याचे काही वृत्तांतात नमूद करण्यात आले आहे..या कथित संबंधांमुळे एनव्हिडियाच्या चीनमधील व्यावसायिक व्यवहारांवर आणि प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चिप्सच्या निर्यातीवर प्रश्न उपस्थित झाले. अमेरिकेने चीनला प्रगत चिप्सच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला केवळ वैयक्तिक संबंधांचा वाद न राहता राष्ट्रीय सुरक्षेचे स्वरूप प्राप्त झाले. महत्त्वाचे म्हणजे, संबंधित महिलेच्या गुप्तहेर असल्याच्या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. चीनने हे आरोप फेटाळले आहेत. जेन्सेन हुआंग यांच्यावर कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्याचा आरोप झाल्याचेही वृत्त नाही..कंपनीची चौकशी अद्याप सुरूचहुआंग यांच्या पुनर्नियुक्तीनंतरही प्रकरणाची चौकशी थांबलेली नाही. संचालक मंडळाने स्वतंत्र संचालकांची समिती स्थापन केली असून, बाहेरील कायदेशीर सल्लागारांची मदत घेतली जात आहे. हुआंग यांनी या चौकशीला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा आणि निर्यात नियंत्रणाशी संबंधित स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कंपनीने नियमपालनासाठी स्वतंत्र मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer) नेमण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. अमेरिकेतील सरकारी तपास आणि चौकशीला सहकार्य सुरू ठेवणार असल्याचे एनव्हिडियाने स्पष्ट केले आहे..एनव्हिडिया ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी लागणाऱ्या प्रगत चिप्सची जगातील आघाडीची उत्पादक कंपनी आहे. हुआंग यांनी १९९३ मध्ये या कंपनीची सहस्थापना केली. गेमिंग चिप्स तयार करणाऱ्या कंपनीपासून जागतिक AI उद्योगातील महत्त्वाच्या कंपनीपर्यंत एनव्हिडियाचा प्रवास घडवण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका राहिली आहे..त्यांच्या पुनरागमनामुळे कंपनीच्या नेतृत्वाबाबतचा तात्पुरता प्रश्न सुटला असला, तरी चीनशी संबंधित व्यावसायिक व्यवहार, निर्यात नियंत्रण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चौकशीचे प्रश्न कायम आहेत. त्यामुळे हुआंग यांच्या नेतृत्वाखाली एनव्हिडिया पुढील काळात या आव्हानांना कसे सामोरे जाते, याकडे तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक क्षेत्राचे लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.