भारतीय वंशाच्या नवी पिल्लई यांना यंदाचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार; आंतरराष्ट्रीय कायदा अन् मानवाधिकारांसाठी मोठं काम

Nobel Peace Prize 2026: आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि शांततेसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेतील ज्येष्ठ न्यायविद् नवी पिल्लई यांना २०२६ चा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे. नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे या पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली. युद्ध, हिंसाचार आणि मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या घटनांमध्ये दोषींना जबाबदार धरण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची दखल या पुरस्काराच्या माध्यमातून घेण्यात आली आहे..कोण आहेत नवी पिल्लई?नवी पिल्लई यांचा जन्म २३ सप्टेंबर १९४१ रोजी दक्षिण आफ्रिकेतील डरबन येथे झाला. त्या भारतीय तमिळ वंशाच्या असून, त्यांचे आजी-आजोबा १८९० च्या दशकात भारतातून दक्षिण आफ्रिकेत गेले होते. प्रतिकूल परिस्थितीतून पुढे येत त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या क्षेत्रात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. त्या २००८ ते २०१४ या काळात संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त होत्या..Nobel Prize in Literature 2026 : जागतिक साहित्याचा मोठा सन्मान; कॅनेडियन कवयित्री ॲन कार्सन यांना प्रतिष्ठेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर, लिखाणात काय आहे खास?.याशिवाय, रवांडासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली. दक्षिण आफ्रिकेच्या उच्च न्यायालयात नियुक्त झालेल्या त्या पहिल्या कृष्णवर्णीय महिला न्यायाधीश ठरल्या. १९९४ मधील रवांडा नरसंहाराशी संबंधित खटल्यांमध्ये त्याचं योगदान मोठं होतं..Nobel Prize 2026: फ्रान्सिस हॅल्झेन यांना भौतिकशास्त्रातला नोबेल पुरस्कार जाहीर; अशक्य वाटणाऱ्या कल्पनेला वास्तवात आणलं....नोबेल समितीच्या मते, संघर्ष शांततेने सोडवण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना जबाबदार धरण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा महत्त्वाचा आहे. मात्र, शक्तिशाली देश आणि नेते अनेकदा कायदेशीर कारवाईपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतात. अशा परिस्थितीत कायद्याचं राज्य टिकवणं आणि मानवाधिकारांचं संरक्षण करणं आवश्यक आहे. नवी पिल्लई यांचं काम याच दिशेने महत्त्वपूर्ण ठरलं आहे. सध्या त्या पॅलेस्टिनी प्रदेशांमधील मानवाधिकार उल्लंघनांची चौकशी करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र आयोगाचं नेतृत्व करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.