पाचवीपर्यंतच्या सर्व परीक्षा रद्द; महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी राजकारणावर बंदी, शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल, कुणी घेतला निर्णय?

नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या सरकारने शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने १००-कलमी सुधारणा योजना सादर केली. शिक्षण सोपे करणे, विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करणे आणि शाळा व महाविद्यालयांमधून राजकारणाचा प्रभाव दूर करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, शाळा आणि महाविद्यालयांमधील राजकीय विद्यार्थी संघटनांवर आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे..या संघटनांना एका ठराविक वेळेत कॅम्पसमधून काढून टाकले जाईल. त्यांच्या जागी ९० दिवसांच्या आत एक विद्यार्थी परिषद स्थापन केली जाईल, जी कोणत्याही राजकीय प्रभावाशिवाय विद्यार्थ्यांच्या मतांचे प्रतिनिधित्व करेल. सरकारने असाही निर्णय घेतला आहे की, विद्यापीठे आता वेळेवर परीक्षा घेतील आणि निकाल जाहीर करतील. निकालांना होणारा विलंब ही दीर्घकाळ चालत आलेली समस्या दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे..आणखी एक मोठा बदल म्हणजे, पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी यापुढे नागरिकत्व प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल. शालेय स्तरावरही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. इयत्ता पाचवी पर्यंतच्या मुलांसाठी पारंपरिक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. आता त्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीचे मूल्यांकन त्यांची आकलनशक्ती, वर्तन आणि मानसिक विकास यांसारख्या इतर पद्धतींद्वारे केले जाईल. यामुळे मुलांवरील शैक्षणिक ताण कमी होईल आणि त्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे शिकता येईल..शिक्षक व्यवस्थापन प्रणालीमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. पुढील वर्षापासून शिक्षकांच्या निवृत्तीवेतनाची आणि नोंदींची जबाबदारी प्रांतिक सरकारांकडे हस्तांतरित केली जाईल, ज्यामुळे काम अधिक जलद आणि अचूक होईल. नेपाळ सरकारने जाहीर केले आहे की, ऑक्सफर्ड किंवा सेंट झेवियर्स यांसारखी परदेशी नावे असलेल्या शाळांना या वर्षाच्या अखेरपर्यंत आपली नावे बदलून नेपाळी नावे ठेवणे बंधनकारक असेल. देशाची संस्कृती आणि ओळख जपणे हा यामागील उद्देश आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थ्यांसाठी अधिक चांगली, सोपी आणि फायदेशीर होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.