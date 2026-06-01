US Iran war : युद्ध पुन्हा भडकले ! शस्त्रसंधी सुरु असतानाच अमेरिकेचा हल्ला, इराणचाही प्रतिहल्ला; कुवेत ठरलं रणांगण

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता कराराच्या आशांना पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. शस्त्रसंधी लागू असतानाच, दोन्ही देशांनी एकमेकांवर पुन्हा नव्याने हल्ले चढवले आहेत. एका बाजूला, अमेरिकन लष्कराने या आठवड्याच्या शेवटी इराणमधील अनेक रडार आणि ड्रोन नियंत्रण केंद्रांवर हल्ले केल्याचे जाहीर केले आहे; तर दुसरीकडे इराणने क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा वापर करून कुवेत येथील अमेरिकन हवाई तळाला लक्ष्य केले आहे. दोन्ही देश शांतता करारासाठी वाटाघाटींमध्ये व्यस्त असतानाच, हा सर्व घटनाक्रम घडत आहे. .अमेरिकन लष्कराचा दावा अमेरिकेच्या 'सेंट्रल कमांड'च्या माहितीनुसार, अमेरिकेने या आठवड्याच्या शेवटी इराणच्या 'गोरुक' प्रदेशात आणि 'केशम' (बेटावर हल्ले केले. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अधिपत्याखालील सैन्याने इराणच्या या भागांमधील विशिष्ट रडार यंत्रणा आणि ड्रोन नियंत्रण केंद्रांना लक्ष्य केले. CENTCOM ने स्पष्ट केले की, ही कारवाई त्यांनी 'स्वसंरक्षणा'साठी केली होती.अमेरिकन लष्कराच्या मते, यापूर्वी इराणने अमेरिकेचा 'MQ-1' ड्रोन पाडल्यानंतर, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून हे हल्ले करण्यात आले होते. .US-Iran Tension: तणाव पुन्हा वाढला! कराराची घाई नाही; इराणने अटी मानल्या नाहीत तर हल्ला करू, डोनाल्ड ट्रम्प यांची थेट धमकी.अमेरिकन लष्कराने म्हटले आहे की, "या हल्ल्यात अमेरिकेचे कोणतेही जवान किंवा कर्मचारी जखमी झाले नाहीत. सध्या सुरू असलेल्या युद्धबंदीच्या काळातही, इराणकडून होणाऱ्या अवाजवी आक्रमकतेला प्रत्युत्तर देत, CENTCOM अमेरिकेची मालमत्ता आणि हितसंबंधांचे रक्षण करणे सुरूच ठेवेल." .इराणचा प्रतिहल्ला याउलट, इराणच्या 'रिव्होल्युशनरी गार्ड्स'ने सोमवारी असा दावा केला की, त्यांनी एका अशा लष्करी तळाला लक्ष्य केले, ज्याचा वापर अमेरिका इराणच्या भूभागावर हल्ले करण्यासाठी करत होती. रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने या लष्करी तळाचे नेमके ठिकाण स्पष्ट केले नसले तरी, त्यानंतर कुवेतने आपल्यावर हल्ला झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. कुवेतच्या लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, शत्रूकडून येणारी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन रोखण्यासाठी त्यांची हवाई सुरक्षा यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होती. या घटनेदरम्यान, संपूर्ण कुवेतभर हवाई हल्ल्याचा इशारा देणारे सायरन्स वाजू लागले होते. .यापूर्वी, २८ मे रोजीही कुवेतवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा वापर करून हल्ला करण्यात आला होता. त्या वेळी, अमेरिकेने 'बंदर अब्बास' येथे केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने कुवेत येथील अमेरिकन हवाई तळाला लक्ष्य केले होते. पुन्हा एकदा, अगदी तसाच प्रसंग घडला आहे: अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने कुवेत येथील अमेरिकन लष्करी तळाला लक्ष्य केले आहे.