Donald Trump: इराणला शस्त्र देणाऱ्या देशांना ५०% टॅरिफ लागणार; युरेनियम संवर्धन करणार नाही, सीजफायरनंतर ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय!

Donald Trump Tariff News: इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा केल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणमध्ये यशस्वी सत्तापालट झाला असल्याचा दावा केला आहे.
शस्त्रसंधीनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक महत्त्वाचे निवेदन जारी केले. त्यांनी म्हटले की, इराणमध्ये एक सकारात्मक सत्तांतर झाले आहे. इराणने १५ पैकी अनेक अटी मान्य केल्या आहेत. ज्यापैकी काहींवर आधीच सहमती झाली होती. युरेनियम संवर्धन यापुढे केले जाणार नाही. अमेरिका आता इराणसोबत जवळून काम करेल. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, इराणला शस्त्रे पुरवणाऱ्या देशांवर ते ५०% शुल्क आकारतील.

