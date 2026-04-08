Donald Trump: इराणला शस्त्र देणाऱ्या देशांना ५०% टॅरिफ लागणार; युरेनियम संवर्धन करणार नाही, सीजफायरनंतर ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय!

शस्त्रसंधीनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक महत्त्वाचे निवेदन जारी केले. त्यांनी म्हटले की, इराणमध्ये एक सकारात्मक सत्तांतर झाले आहे. इराणने १५ पैकी अनेक अटी मान्य केल्या आहेत. ज्यापैकी काहींवर आधीच सहमती झाली होती. युरेनियम संवर्धन यापुढे केले जाणार नाही. अमेरिका आता इराणसोबत जवळून काम करेल. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, इराणला शस्त्रे पुरवणाऱ्या देशांवर ते ५०% शुल्क आकारतील..ट्रम्प यांनी पुढे सांगितले की ते अणुबॉम्बचे अवशेष उत्खनन करतील. शुल्क आकारणीच्या मुद्द्यावर इराणसोबत वाटाघाटी सुरू आहेत. ट्रुथसोशलवरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराणला शस्त्रे पुरवणाऱ्या कोणत्याही देशावर अमेरिका कठोर कारवाई करेल. अशा देशांकडून अमेरिकेत येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर ५०% शुल्क आकारले जाईल. यातून कोणालाही सूट मिळणार नाही. याचा परिणाम असा आहे की, जर एखाद्या देशावर हा कर लादला गेला, तर तेथून आयात होणाऱ्या वस्तू अमेरिकेत महाग होतील. .US Iran Ceasefire: युद्धविरामाचं श्रेय घेण्यासाठी पाकिस्तानची धडपड पण चीनचा वेगळाच दावा! ट्रम्प यांनाही मान्य....शिवाय, यामुळे प्रमुख देशांमधील व्यापारी संबंधांवर ताण येऊ शकतो. ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा पश्चिम आशियामध्ये आधीच तणाव शिगेला पोहोचला आहे. यामुळे जागतिक राजकारण आणखी पेटू शकते. ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिका यापुढे इराणमध्ये युरेनियमचे संवर्धन करणार नाही. आम्ही जमिनीतून अणु अवशेष बाहेर काढू. इराणची अणु ठिकाणे उपग्रहांच्या कडक देखरेखीखाली आहेत. आतापर्यंत त्यात कोणताही व्यत्यय आलेला नाही. जर इराणने या अटी मान्य केल्या, तर अमेरिका इराणसोबत काम करेल. त्या बदल्यात, इराणवर लादलेले कठोर निर्बंध शिथिल केले जातील..War Ceasefire Impact: युद्ध थांबलं, आता महागाईवर ब्रेक लागणार? मजबूत रुपयामुळे तुमच्या खिशाला कसा फायदा! .ट्रम्प यांनी असेही संकेत दिले की आता शुल्क कपातीवर वाटाघाटी सुरू होतील. इराणवर लादलेले कठोर निर्बंध कसे हटवायचे आणि शुल्कात किती कपात करायची यावर त्यांनी चर्चा केली. या करारासाठी एकूण १५ मुद्दे निश्चित करण्यात आले आहेत, त्यापैकी अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये आधीच सहमती झाली आहे. त्यांनी अधिक तपशील दिला नसला तरी, ते इराणसोबत वाटाघाटी सुरूच ठेवतील हे त्यांनी स्पष्ट केले.