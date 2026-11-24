डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जनसाधारण तीन वर्षांपूर्वी ‘हेमिफेशियल स्पाझम’ या आजाराने त्रस्त असलेल्या ३२ वर्षीय महिलेची आम्ही शस्त्रक्रिया केली. तिथे स्पाझम पूर्णपणे गेले. तिच्या आयुष्यात घडलेली घटना अत्यंत मन हेलावणारी आहे. ही महिला आफ्रिकेतल्या एका तुलनेने प्रगत देशात राहते. ती स्वतः एक उत्तम कलाकार असून ‘स्टेज परफॉर्मन्स’ हा तिच्या नित्य व्यवसायाचा भाग आहे. साधारण १० वर्षांपूर्वी तिला चेहऱ्याच्या उजव्या बाजूचे स्नायू वारंवार आकुंचन पावण्याचा आजार सुरू झाला. आजारात प्रथम एका डोळ्याची अनियंत्रित फडफड सुरू होते. त्याला लोक स्पाझम, आय-ट्विचिंग, डोळ्याची लुकलुक किंवा डोळे फडफडणे अशी अनेक नावं देतात. हा आजार चेहऱ्याच्या एकाच बाजूला सुरू होऊन सर्वसाधारणपणे त्याच बाजूला मर्यादित राहतो. काही दिवसांनी डोळ्याभोवतीची ही अनियंत्रित हालचाल गालावर पसरते आणि चेहऱ्याची ती संपूर्ण बाजू विद्युत वेगाने वारंवार आकुंचन पावू लागते; यालाच ‘हेमिफेशियल स्पाझम’ म्हणतात..स्टेजवर काम करताना किंवा नाटकात संवाद बोलताना या महिलेच्या उजव्या बाजूचा चेहरा अचानक आणि वारंवार आकुंचन पावायचा. ही फडफड काही काळ राहायची आणि पुन्हा नाहीशी व्हायची. त्यामुळे सुरुवातीला तिला स्टेजवर काम करणं अत्यंत अवघड होऊ लागलं आणि व्यावसायिक वर्तुळात तिची नाचक्की होऊ लागली.दुर्दैवाची परिसीमा म्हणजे, ज्या व्यक्तीशी तिचा विवाह झाला होता, तो पती ‘तुझा चेहरा विद्रूप झाला आहे, तू बोलताना इतर पुरुषांशी असभ्यपणे वागतेस, त्यांना डोळे मारतेस’ अशी कारणं देऊन रोज घरी आल्यावर तिला अक्षरशः मारहाण करायचा. वैद्यकीय आजाराचं निदान करणं सोडून, तिचा असा चुकीचा अर्थ लावत केलेला हा अमानुष अत्याचार दोन वर्षे सुरू राहिला आणि दुसरीकडे तिचा आजारही वाढत गेला.यानंतर तिने अनेक डॉक्टरांची मतं घेतली. त्या निमित्ताने ती भारतासह इतर देशांतील नामांकित डॉक्टर्स आणि न्युरॉलॉजिस्टनाही भेटली. आजार अधिकच बळावल्याने तो केवळ.सौंदर्यापुरता (कॉस्मेटिक) मर्यादित न राहता तिला गंभीर शारीरिक त्रास देऊ लागला. ‘एमव्हीडी सर्जरी’ (MVD Surgery) नावाची एक शस्त्रक्रिया उपलब्ध आहे, ज्यात या आजाराचं मूळ कारण कायमचं दूर केलं जातं आणि ९८ ते ९९ टक्के रुग्ण पूर्णपणे बरे होतात. ही शस्त्रक्रिया जिथे नियमित आणि प्रावीण्याने केली जाते, अशा केंद्रांबद्दल तिला कोणीही काहीच सांगितलं नव्हतं. आणि एक-दोन वेळा कोणी उल्लेख केलाच, तर त्या शस्त्रक्रियेभोवती इतकं भीतीचं वलय निर्माण करून सांगितलं गेलं की, तिने त्या पर्यायाचा पुन्हा कधी विचारच करू नये! मी ही घटना मुद्दाम लिहिण्याचं कारण म्हणजे, तिला हे सल्ले देणारे डॉक्टर्स उच्चशिक्षित न्युरॉलॉजिस्ट, फिजिशियन, जनरल प्रॅक्टिशनर आणि काही न्यूरोसर्जनसुद्धा होते. या प्रकारची वर्तणूक नेमकी कोणत्या व्याख्येत बसते, हेच मला कळलेलं नाही..आम्ही ‘ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जिया’ आणि ‘हेमिफेशियल स्पाझम’ या आजारांविषयी जनजागृती करण्यात आम्ही आमच्या आयुष्याची बरीच वर्षे सातत्याने घातली आहेत. पुण्यामध्ये एमव्हीडी शस्त्रक्रियेद्वारे असे अनेक रुग्ण कायमचे बरे झाले आहेत. आपलं अनुभवाधारित प्रावीण्य असलेली शस्त्रक्रिया किंवा उपचार करून लोकांना बरं करणं महत्त्वांचं आहेच परंतु ज्या क्षेत्रात आपला अनुभव नाही ते प्रांजळपणे सांगून त्यांचे इलाज जिथे चांगले होतात तिथे त्यांना पाठवणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे हे परत अधोरेखित करण्याची वेळ आलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.