Skin Disease Pemphigus Vulgaris: पेम्फिगस व्हल्गारिस हा एक दुर्मिळ पण गंभीर स्वरूपाचा ऑटोइम्युन त्वचारोग आहे. सामान्य परिस्थितीत शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती बाहेरील जंतूंशी लढते; मात्र या विकारात ती चुकून स्वतःच्याच त्वचेच्या आणि श्लेष्मल पटलांच्या (Mucous Membranes) पेशींना एकत्र बांधून ठेवणाऱ्या प्रथिनांवर हल्ला करते. यामुळे पेशींमधील पकड सैल होते आणि त्वचेवर पाण्याने भरलेले नाजूक फोड तयार होतात. हे फोड सहज फुटून वेदनादायक जखमा किंवा व्रण निर्माण होतात. महत्त्वाचे म्हणजे हा आजार संसर्गजन्य नाही, त्यामुळे स्पर्शाने तो एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पसरत नाही..या आजाराची प्रमुख लक्षणे कोणती?या विकाराची सुरुवात अनेकदा सामान्य वाटणाऱ्या लक्षणांपासून होते, मात्र कालांतराने ती तीव्र स्वरूप धारण करू शकतात-तोंडातील फोड आणि जखमा: बहुतांश रुग्णांमध्ये पहिले लक्षण तोंडाच्या आतील भागात, गालाच्या आतील बाजूला किंवा हिरड्यांवर फोड येणे हे असते. हे फोड लवकर फुटतात आणि तिथे वेदनादायक व्रण तयार होतात, ज्यामुळे अन्न खाणे, पाणी पिणे, गिळणे किंवा बोलणेही कठीण होते.त्वचेवर नाजूक फोड: छातीचा वरचा भाग, पाठ, चेहरा, डोक्याची त्वचा (टाळू) किंवा शरीराच्या इतर भागांवर द्रवाने भरलेले नाजूक फोड येतात. काही रुग्णांमध्ये सुरुवातीला तीव्र लालसरपणाऐवजी गडद डाग किंवा फोड फुटल्यानंतर खपल्या आणि कच्च्या जखमा दिसू शकतात.हलक्या स्पर्शानेही फुटणारे फोड: या फोडांचा वरचा थर अतिशय पातळ असल्याने कपड्यांचे हलके घर्षण किंवा थोडासा दाब पडल्यासही ते लगेच फुटतात आणि तिथे लालसर, रक्ताळलेली जखम तयार होते.इतर अवयवांच्या पटलांवर परिणाम: तोंडासोबतच घसा, नाक, डोळे, अन्ननलिका किंवा जननेंद्रियाच्या भागातील नाजूक आवरणावरही फोड आणि जखमा होऊ शकतात..Health Effects of Wedding Wear: लग्नात सुंदर दिसण्याच्या नादात आरोग्याकडे दुर्लक्ष नको! जड कपडे अन् हाय हिल्समुळे होऊ शकतो त्रास 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा.हा विकार कशामुळे होतो? कारणे आणि जोखमीचे घटकरोगप्रतिकारक शक्ती स्वतःच्याच प्रथिनांविरोधात प्रतिपिंडे (Autoantibodies) का तयार करते, याचे एकच नेमके कारण अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही. तरीही खालील घटक यामागे कारणीभूत ठरू शकतात-स्वयंप्रतिकार यंत्रणेतील बिघाड: शरीरात तयार होणारी अँटी-डेस्मोग्लिन (Anti-desmoglein) प्रतिपिंडे त्वचेच्या पेशींची पकड सैल करतात, ज्यातून फोड निर्माण होतात.आनुवंशिकता: कुटुंबात कोणालाही स्वयंप्रतिकार (ऑटोइम्युन) विकारांचा इतिहास असल्यास हा आजार होण्याची शक्यता थोडी अधिक असते.औषधे आणि बाह्य घटक: काही विशिष्ट औषधे (उदा. रक्तदाबाची काही औषधे, अँटिबायोटिक्स किंवा वेदनाशामक), सल्फरयुक्त घटक, काही संसर्ग किंवा तीव्र मानसिक ताणतणाव यामुळे हा विकार सुरू होऊ शकतो किंवा लक्षणे वाढू शकतात.वय आणि वांशिक घटक: हा आजार प्रामुख्याने मध्यमवयीन किंवा ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये जास्त आढळतो. तसेच दक्षिण आशियाई, मध्य पूर्वेकडील आणि भूमध्यसागरीय वंशाच्या नागरिकांमध्ये याचे प्रमाण तुलनेने अधिक दिसून येते..निदानसुरुवातीच्या टप्प्यात या आजाराची लक्षणे साधे तोंड येणे किंवा इतर त्वचारोगांसारखी वाटू शकतात. त्यामुळे अचूक निदानासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर विशेष चाचण्या करतात-स्किन बायोप्सी (Skin Biopsy): फोडाजवळील त्वचेचा छोटा नमुना घेऊन सूक्ष्मदर्शकाखाली पेशी एकमेकांपासून कशा वेगळ्या होत आहेत, याची तपासणी केली जाते.डायरेक्ट इम्युनोफ्लोरेसेन्स (DIF): त्वचेच्या ऊतींमध्ये प्रतिपिंडांचा (विशेषतः IgG) साठा नेमका कुठे झाला आहे, हे निश्चित करण्यासाठी ही चाचणी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.रक्त चाचण्या (ELISA / IIF): रक्तातील अँटी-डेस्मोग्लिन 1 आणि 3 या प्रतिपिंडांची पातळी मोजण्यासाठी या विशिष्ट चाचण्या केल्या जातात..उपचार पद्धती आणि नियंत्रणपेम्फिगस व्हल्गारिस हा आजार मुळापासून कायमचा बरा करणारा उपचार अद्याप उपलब्ध नसला, तरी वेळेवर आणि योग्य वैद्यकीय उपचारांनी तो पूर्णपणे नियंत्रणात ठेवता येतो आणि रुग्ण सामान्य आयुष्य जगू शकतो-कॉर्टिकोस्टिरॉईड्स: शरीरातील दाह आणि रोगप्रतिकारक शक्तीचा अतिरेक तात्काळ आटोक्यात आणण्यासाठी गोळ्या किंवा मलमांच्या स्वरूपात स्टिरॉईड्सचा वापर केला जातो.इम्युनोसप्रेसंट्स आणि बायोलॉजिकल थेरपी: स्टिरॉईड्सचे प्रमाण मर्यादित ठेवण्यासाठी आणि आजार दीर्घकाळ नियंत्रणात राहण्यासाठी अझॅथिओप्रिन (Azathioprine), मायकोफेनोलेट मोफेटिल (Mycophenolate Mofetil) यांसारखी औषधे किंवा रिटुक्सीमॅब (Rituximab) सारखी आधुनिक जैविक औषधे दिली जातात.वेदना आणि संसर्ग नियंत्रण: उघड्या जखमांमध्ये जिवाणू किंवा बुरशीजन्य संसर्ग होऊ नये म्हणून अँटिबायोटिक्स व अँटीफंगल औषधे दिली जातात, तर तोंडातील जखमांच्या वेदना कमी करण्यासाठी विशेष माउथवॉश आणि वेदनाशामकांचा वापर केला जातो..Heart Health: झिरो शुगर ड्रिंक्स \nहृदयासाठी सुरक्षित आहेत का? जाणून घ्या कार्डिओलॉजिस्टचा महत्वाचा सल्ला! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.