आरोग्य

आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : स्मार्टफोन आणि नैराश्य

लहान वयात स्मार्टफोनचा अतिवापर केवळ झोप, एकाग्रता आणि सर्जनशीलतेवरच नव्हे तर नैराश्य, लठ्ठपणा आणि नातेसंबंधांवरही गंभीर परिणाम करतो, असे तज्ज्ञांचे इशारा
Lancet Journal Warning: Assessing Depression and Obesity Risks in Children Under 12

Lancet Journal Warning: Assessing Depression and Obesity Risks in Children Under 12

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञ

भारतात स्मार्टफोनचे व्यसन ही सार्वजनिक आरोग्याची गंभीर समस्या बनत चालली आहे. ‘द लॅन्सेट जर्नल’च्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात १२ वर्षाच्या आधी स्मार्टफोन वापरणाऱ्या मुलांना नैराश्याचा धोका वाढत असल्याचे नमूद केले आहे. त्याचबरोबर लहान वयात स्मार्टफोन मिळाल्याने लठ्ठपणाचा धोका लक्षणीयरित्या वाढतो आणि स्मार्टफोनच्या वापरांमुळे मुलांच्या झोपेची गुणवत्ता, कालावधी या दोन्हीवरही परिणाम होतो, असे म्हटले आहे.

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