बोगस दिव्यांगांना मिळणार सक्तीची निवृत्ती, झेडपी कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले

जळगाव: राज्याच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या आदेशानुसार दिव्यांग कर्मचारी व दिव्यांग व्यक्तींच्या प्रमाणपत्राची तपासणी मोहीम राबविण्यात आली होती. काही कर्मचाऱ्यांनी याविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिव्यांगत्व पडताळणीस परवनगी दिली असून, जे कर्मचारी ० ते १० टक्के दिव्यांग असतील, अशा बोगस दिव्यांगांना १५ दिवसांची नोटीस बजावून विभागीय चौकशी करीत थेट सक्तीची सेवानिवृत्ती द्यावी, असा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे बोगस दिव्यांगत्व मिळविणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून ६८७ कर्मचाऱ्यांची पुर्नपडताळणी होणार आहे..जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनावर कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची तपासणी सामान्य प्रशासन विभागाकडून सुरू करण्यात आली होती. यात जिल्हा परिषदेत ६८७ दिव्यांग कर्मचारी आढळून आले होते. त्यांना तपासणीसाठी शासकीय महिविद्यालयात पाठविण्यात आले. त्यापैकी ८१ कर्मचाऱ्यांचे अहवाल येऊन ३६ कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र यातील सहा कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ मेस दिलेल्या निकालात शासकीय सेवेतील बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत..१२० दिवसांत फेरपडताळणीशासकीय आणि निमशासकीय दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्र आणि शारीरिक स्थितीची फेरपडताळणी १२० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून आता ६८७ कर्मचाऱ्यांची फेरपडताळणी करण्यासाठी नोटीस बजावली जाणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. जिल्हापरिषदेच्या ८१ कर्मचाऱ्यांचे अहवाल दिव्यांगत्व असल्याचे १६ कर्मचारी तर ११ ते ३९ टक्के दिव्यांगत्व असलेले २० कर्मचारी असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मात्र आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुन्हा पडताळणी होणार आहे..'त्यांचा' सेवा लाभ तत्काळ करणार बंदफेरपडताळणीमध्ये जे कर्मचारी दिव्यांग आढळणार नाही किंवा ज्यांचे दिव्यांगत्व १० टक्के पेक्षा कमी आढळेल; त्यांना विभागीय चौकशीनंतर सक्तीची निवृत्त देण्यात यावी. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ११ ते ३९ टक्के मध्ये आढळेल तसेच जे ४० टक्के किमान मर्यादेपेक्षा कमी आहे. त्यांचे दिव्यांगासाठीचे सर्व सेवा लाभ तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे देणाऱ्या सेवेतील डॉक्टरांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि डॉक्टरांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.