रत्नागिरी : विकेंड साजरा करण्यासाठी आणि लागूनच आलेल्या गुरुनानक जयंतीच्या सुट्टीमुळे पर्यटकांची पावले पुन्हा कोकणात वळली आहे. आज दिवसभर कोकणातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या गणपतीपुळ्यात पर्यटकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. सुट्टीचा आनंद लुटण्यासाठी राज्यभरातून आलेल्या पर्यटकांमुळे संपूर्ण परिसर गजबजून गेला असून, समुद्री पर्यटनाकडे पर्यटकांचा विशेष ओढा दिसून येत (Ganpatipule tourism weekend holiday rush) आहे..गणपतीपुळ्यात तीन दिवसात ६० हजार पर्यटकांनी हजेरी लावली. लाटांचा आनंद घेण्यासोबतच समुद्रकिनाऱ्यावरील विविध जलक्रीडांना मोठी मागणी वाढली आहे. याशिवाय, जवळच असलेल्या आरे-वारे येथील झिपलाईनचा थरार अनुभवण्यासाठीही पर्यटक मोठ्या संख्येने पसंती देत आहेत. सलग सुट्ट्यांमुळे हॉटेल आणि लॉजिंग फुल्ल झाल्याने स्थानिक ''होम स्टे''लाही मोठी मागणी निर्माण झाली आहे..दरम्यान, पर्यटकांच्या वाढत्या प्रतिसादामुळे हॉटेलचालक, होम स्टे मालक, जलक्रीडा व्यावसायिक आणि स्थानिक विक्रेत्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. व्यवसायात चांगली उलाढाल होत असल्याने पर्यटक व्यावसायिक अत्यंत खूष असून, पुढील काही दिवस असाच प्रतिसाद राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Ambaghat Tunnel Project : 2,500 कोटी रुपये खर्च अन् 7 किमी लांबी...; आंबाघाटातील प्रस्तावित सहापदरी बोगदा कसा असेल? केंद्राकडे 'त्या' तीन पर्यायी अलाइनमेंट सादर.खबरदारीच्या सूचनागणपतीपुळे किनाऱ्यावर पर्यटक हुल्लडबाजी करून आत पोहायला जातात. पाण्याचा अंदाज न आल्याने आतापर्यंत अनेक पर्यटकांना जीव गमवायला लागला आहे. त्यामुळे किनाऱ्यावर सुरक्षेसाठी लाऊडस्पीकरवर सूचना दिल्या जातात. तसेच गस्तीसाठी सुरक्षा रक्षक कार्यरत आहेत. याशिवाय पोलिस दलही सज्ज असते..North East India Tourism : स्वर्गाहून सुंदर आहेत भारतातील 'ही' 5 ठिकाणे; आयुष्यात एकदा तरी नक्की द्या भेट!.वाहतूक कोंडीगणपतीपुळ्यात अजूनही चांगला रस्ता नसल्याबद्दल पर्यटकांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच बाहेरगावाहून येणाऱ्या शेकडो वाहनांना योग्य पार्किंग व्यवस्था नसल्याने अनेक पर्यटक रस्त्याच्या कडेला गाड्या लावून ठेवतात. यामुळे कायमच वाहतूक कोंडी होते. कोकणातील सर्वांत मोठ्या पर्यटनस्थळी सुविधांची आवश्यकता असल्याचे काही पर्यटकांनी बोलताना सांगितले..सलग सुट्ट्यांमुळे कुटुंबासोबत निवांत वेळ घालवण्यासाठी गणपतीपुळे उत्तम पर्याय ठरला. येथील स्वच्छ किनारा, वॉटर स्पोर्टस् आणि आरे-वारेची झिपलाईन यामुळे सहल अविस्मरणीय ठरत आहे.-प्रकाश पाटील, पर्यटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.