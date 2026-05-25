Mandangad Road Work : मॉन्सून तोंडावर अन् मंडणगडमध्ये हायवेचे काम अपूर्ण, पावसाळ्यापूर्वी तालुकावासीयांची धाकधूक वाढली; काम कधी पूर्ण होणार?

मंडणगड (रत्नागिरी) : आंबडवे-लोणंद राष्ट्रीय महामार्गाच्या मंडणगड शहरातील रस्त्याच्या कामाला वेग (Mandangad highway road work update) आला असून, आगामी पावसाळ्यापूर्वी किमान मुख्य काम पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा तालुकावासीयांकडून व्यक्त होत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या महाड विभागीय कार्यालयाच्या अखत्यारीतील या प्रकल्पाकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे..२०१६ मध्ये सुरू झालेल्या आंबडवे-महाड-राजेवाडी महामार्गाच्या सुमारे ६० किलोमीटर अंतरातील नूतनीकरणाचे काम विलंबानंतर आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. मंडणगड शहरात सध्या युद्धपातळीवर काम सुरू असले तरी मॉन्सून तोंडावर आल्याने कामाची गती वाढविण्याची गरज व्यक्त होत आहे. स्थानिक नागरिकांनी केवळ रस्ता पूर्ण करण्याऐवजी शहराच्या सुशोभीकरणाचाही विचार व्हावा, अशी मागणी केली आहे..मुख्य चौकांचे रुंदीकरण, डिव्हायडर, दिशादर्शक कमानी तसेच आवश्यक ठिकाणी बसथांबे उभारण्याची अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. महत्त्वाकांक्षी आणि बहुचर्चित ठरलेल्या या महामार्ग प्रकल्पामुळे तालुक्यातील दळणवळण अधिक सक्षम होण्याबरोबर पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे. परिसरातील आर्थिक आणि सामाजिक विकासालाही या मार्गामुळे गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..नियोजनपूर्वक दर्जेदार काम होण्याची अपेक्षावाढती लोकवस्ती, भविष्यातील वाहतूक आणि शहरीकरण लक्षात घेऊन महामार्ग प्राधिकरणाने उर्वरित काम दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. अनेक धोकादायक वळणे, चढ-उतार अद्याप कायम असल्याने भविष्यातील अडचणी टाळण्यासाठी त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. दरम्यान, शहरात सुरू असलेल्या कामामुळे धुळीचे प्रमाण वाढू नये यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याची गरजही नागरिकांनी मांडली आहे. पावसाळ्यात चिखलमय परिस्थिती निर्माण होणार नाही, यासाठी नियोजनपूर्वक काम व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.