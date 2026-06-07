कोकण

Sea horses: समुद्राच्या कुशीत परतले दुर्मीळ समुद्री घोडे, संवर्धन करण्याचे प्रयत्न सुरू

Rare Sea Horses Found: रत्नागिरी येथे मासेमारीच्या जाळ्यांमध्ये तीन समुद्री घोडे अडकले असून ते दुर्मीळ जीव असल्यामुळे संवर्धन करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Rare Sea Horses Found

Rare Sea Horses Found

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रत्नागिरी : येथील मिऱ्या, काळबादेवी आणि शिरगाव खाड्यांमध्ये मासेमारीच्या जाळ्यांमध्ये (घोस्ट नेट) अडकलेल्या तीन समुद्री घोड्यांना (सी हॉर्स) सुरक्षितपणे वाचवून त्यांना समुद्रात सोडण्यात आले. हे 'शेड्युल १' मधील दुर्मीळ जीव असल्यामुळे त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

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