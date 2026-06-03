Sports: आर्यना सबालेंकाचा ओसाकावर विजय; फ्रेंच टेनिस ; महिलांच्या सामन्यांना प्राइम टाइम नसल्यामुळे नाराजी

पॅरिस: अव्वल मानांकित आर्यना सबालेंका हिने नामोमी ओसाकाचे आव्हान ७-५, ६-३ असे दोन सेटमध्ये मोडीत काढले आणि फ्रेंच ओपन स्पर्धेत उपांत्यपूर्व फेरीत धडक मारली. या स्पर्धेत तिला अद्याप विजेतेपद मिळवता आलेले नाही. गतवेळेस तिचा अंतिम सामन्यात कोको गॉफकडून पराभव झाला होता..फ्रेंच ओपन अद्याप जिंकता आलेली नसली तरी सबालेंकाच्या खात्यात चार ग्रँड स्लॅम विजेतेपद आहेत. ओसाकाविरुद्ध तिचे नेहमीच वर्चस्व राहिलेले आहे. आतापर्यंतच्या दोघींमधील लढतीत सबालेंका ३-१ असे पुढे आहे..FIFA World Cup: पहिल्या गोलच्या आठवणी.उपउपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात सबालेंकाने ओसाकावर बेसलाइनच्या खेळावरून वर्चस्व राखले. तिचे फोरहँडचे फटकेही ताकदवर होते. प्राईम टाईममध्ये महिलांचे सामने नियोजित न केल्यामुळे फ्रेंच ओपन संयोजकांवर टीका केली जात आहे; परंतु महिलांचे दोन सेटमध्ये संपणाऱ्या सामन्यांना प्रेक्षकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही, तसेच ब्राँडकास्टर्सनाही त्याचा फायदा होत नाही, असे कारण देण्यात येत आहे..सबालेंकाने हा सामना दोन सेटमध्ये जिंकला असला तरी तिला विजयासाठी एक तास २७ मिनिटे संघर्ष करावा लागला. असे चुरशीचे सामने झाले तर महिलांचे सामने प्राईम टाईममध्ये खेळवण्याचा विचार संयोजकांना करावा लागेल, असे मत सबालेंकाने व्यक्त केले..सबालेंकाची उपांत्यपूर्व फेरीत लढत डायना शिंडेर हिच्याविरुद्ध होईल. तिने मॅडिसन कीज हिचे आव्हान ६-३, ३-६, ६-० असे संपुष्टात आणले. अव्वल मानांकित आणि संभाव्य विजेत्या यानिक सिनरला दुसऱ्या फेरीत पराभवाचा धक्का बसला असला तरी इटलीच्या तीन खेळाडूंनी आगेकूच केली आहे..Sports: अमेरिकेविरुद्धच्या युद्धाचा इराणच्या तयारीवर परिणाम.दहाव्या मानांकित फ्लाविओ कोबोली याने अमेरिकेच्या झाचेरी स्वाजदा याचा ६-२, ६-३, ६-७ (३), ७-६ (५) असा पराभव केला. ही माझी फेव्हरिट ग्रँड स्लॅम स्पर्धा आहे, असे कोबोलीने सामन्यानंतर सांगितले. वेगवान सर्व्हिससाठी प्रसिद्ध असलेल्या इटलीच्या माटिओ बेरेट्टिनी याने जुआन मॅन्यूलवर ६-३, ७-६(२), ७-६(६) असा विजय मिळवला. २०२१ नंतर तो प्रथमच फ्रेंच ओपन स्पर्धेत उपांत्यपूर्व फेरीत दाखल झाला आहे..पाच तासांचा सामना मध्यरात्री संपलामॅटिओ अर्नाल्डी या आणखी एका इटलीच्या खळाडूने फ्रान्सिस तियाफोचे आव्हान ७-६ (५), ६-७ (५), ३-६, ७-६(३), ६-४ असे संपुष्टात आणले. हा सामना तब्बल पाच तास २६ मिनिटे रंगला. स्थानिक वेळेनुसार मध्यरात्री एक वाजता हा सामना संपला. अर्नाल्डी आणि बेरेट्टिनी यांनी उपउपांत्यपूर्व फेरीत विजय मिळवले तर त्यांची उपांत्यूपर्व फेरीत लढत होईल. त्यातून इटलीचा एकच खेळाडू उपांत्य फेरीत जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.