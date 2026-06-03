क्रीडा

Sports: आर्यना सबालेंकाचा ओसाकावर विजय; फ्रेंच टेनिस ; महिलांच्या सामन्यांना प्राइम टाइम नसल्यामुळे नाराजी

Sabalenka Defeats Naomi Osaka in Straight Sets: महिलांच्या सामन्यांना प्राइम टाइममध्ये स्थान न मिळाल्याने वाद निर्माण झाला असून सबालेंकाने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पॅरिस: अव्वल मानांकित आर्यना सबालेंका हिने नामोमी ओसाकाचे आव्हान ७-५, ६-३ असे दोन सेटमध्ये मोडीत काढले आणि फ्रेंच ओपन स्पर्धेत उपांत्यपूर्व फेरीत धडक मारली. या स्पर्धेत तिला अद्याप विजेतेपद मिळवता आलेले नाही. गतवेळेस तिचा अंतिम सामन्यात कोको गॉफकडून पराभव झाला होता.

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