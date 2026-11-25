Ben Stokes expected auction price in IPL 2027: इंग्लंडचा माजी कर्णधार बेन स्टोक्स याने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या मिनी ऑक्शनमध्ये नाव काय नोंदवलं, एकच धुरळा उडाला. २०२३ नंतर इंग्लंडचा माजी कर्णधार प्रथमच आयपीएल खेळणार आहे. आयपीएल २०२५ च्या लिलावात त्याने नोंदवलेलं नाव मागे घेतलं, तरीही त्याला आयपीएल २०२७च्या मिनी ऑक्शनमध्ये नाव नोंदवण्याची परवानगी दिली. आता बेन स्टोक्ससारखा ऑल राऊंडर कोणत्या संघाला नकोसा असेल आणि त्याच्यासाठी फ्रँचायझी बक्कळ पैसा ओतण्यासही तयार आहेत. पण, तीन फ्रँचायझी १६ डिसेंबरला गोवा येथे होणाऱ्या लिलावात बेन स्टोक्ससाठी आपल्या पर्समधील ४० कोटींपेक्षा जास्त शिल्लक रकमेचा मोठा वाटा खर्च करायला तयार आहेत..बेन स्टोक्सने या वर्षाच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृ्त्ती घेतली. तो आता जगभरातील वेगवेगळ्या फ्रँचायझी लीगसाठी पूर्णवेळ उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्याला आपल्या ताफ्यात घेण्यास आयपीएल फ्रँचायझी उत्सुक असतील. लिलावात जवळपास सर्वच फ्रँचायझी त्याच्यावर बोली लावतील. पण, कोलकाता नाइट रायडर्स, सनरायझर्स हैदराबाद व लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यात जोरदार चुरस पाहायला मिळाल्यास आश्चर्य वाटायला नको..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 Auction Controversy : बेन स्टोक्ससाठी आयपीएलने नियम मोडला; बंदी घालायला हवी होती, तिथे इंग्लंडच्या स्टारसाठी सतरंजी अंथरली...\n.तिघांकडे जास्त पैसा अन्...कोलकाता नाइट रायडर्स कर्णधाराच्या शोधात आहे. अजिंक्य रहाणेला रिलिज केल्यानंतर त्यांच्या रिंकू सिंग हा एक पर्याय आहे. पण, फ्रँचायझी रिंकूला कर्णधार करण्याची शक्यता कमी आहे. अशात बेन स्टोक्स ही रिक्त जागा भरून काढणारा सक्षम पर्याय आहे. कोलकाताकडे ४१.६५ कोटी शिल्लक रक्कम आहे आणि ते १८ ते २४ कोटी बेन स्टोक्सवर खर्च करण्यास नक्कीच तयार असतील. त्यांना ३ परदेशीसह ८ खेळाडूंना करारबद्ध करायचे आहे..लखनौ सुपर जायंट्सलाही कर्णधार हवा आहे. त्यांनी रिषभ पंतला ट्रेड केले आणि निकोलस पूरन हे नाव कर्णधाराच्या शर्यतीत आघाडीवर आले आहे. ४७.४५ कोटी रुपये LSG च्या पर्समध्ये आहेत आणि त्यांना एवढ्या रकमेत ३ परदेशी खेळाडूंसह ७ रिक्त जागा भरायच्या आहेत.ट्रॅव्हिस हेडने आयपीएल २०२७ मधून माघार घेतल्यामुळे बेन स्टोक्स हा सनरायझर्स हैदराबादसाठी सलामीला एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. अभिषेक शर्मासह तो सलामीला येऊ शकतो, पण त्यासाठी SRH किती रक्कम खर्ची घालेल हे पाहावे लागेल. त्यांच्याकडे ४०.१५ कोटी रक्कम शिल्लक आहे आणि ते स्टोक्ससाठी १२- १५ कोटी खर्च करू शकतात..याशिवाय मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्स व दिल्ली कॅपिटल्स हे संघही आपले नशीब आजमावण्याच्या प्रयत्न करतील. त्याने यापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स व पुणे सुपरजायंट्स या संघांचे प्रतिनिधित्व केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.