IPL चे सामने ऑस्ट्रेलियात अन् BBL ची मॅच चेन्नईत! क्रिकेट चाहत्यांसाठी खूप मोठी बातमी; पडद्यामागे बऱ्याच हालचाली, BCCI...

इंडियन प्रीमिअर लीगचे सामने भारताबाहेर यापूर्वीही झाले आहेत... संयुक्त अरब अमिराती आणि दक्षिण आफ्रिका येथे आयपीएलचे सामने खेळवले गेले आहेत. पण, आता आयपीएल आणखी एका देशाची सीमा ओलांडणार आहे आणि सर्वकाही सुरळीत झाल्यास आयपीएलचे सामने ऑस्ट्रेलियात होताना दिसतील. SEN ने दिलेल्या वृत्तानुसार एडिलेड ओव्हलने पुढील वर्षी मार्च महिन्यात आयपीएल सामन्यांच्या आयोजनाची इच्छा व्यक्त केली आहे. .ही कल्पना अॅडलेड ओव्हलचे अध्यक्ष जेमी ब्रिग्स आणि दक्षिण ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट असोसिएशनचे (SACA) प्रमुख विल रेनर यांच्याकडून पुढे आणली जात आहे. मात्र भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाशी (BCCI) अद्याप औपचारिकपणे संपर्क साधण्यात आलेला नाही. आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी मनोरंजक बाब म्हणजे, याबदल्यात बिग बॅश लीग (BBL) चेन्नईमध्ये एक सामना खेळवण्याच्या तयारीत आहे..ऑस्ट्रेलियात मार्च महिन्यात आदर्श हवामान असते आणि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कॅलेंडरमध्ये या कालावधीत क्रिकेट स्पर्धा नसतात, त्यामुळे चाहत्यांचा प्रचंड सहभाग अपेक्षित आहे. पर्यटनासाठी खेळाचा उपयोग करून घेण्याचा अॅडलेडचा अनुभव आहे. त्यामुळे, येथील आयपीएल सामन्याची तिकिटे काही मिनिटांतच विकली जातील आणि जगभरातील लाखो प्रेक्षक आकर्षित होतील..या योजनेने दक्षिण ऑस्ट्रेलियाचे प्रीमियर पीटर मॅलिनॉस्कस, केंद्रीय व्यापार मंत्री डॉन फॅरेल आणि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे अध्यक्ष माईक बेअर्ड यांच्यासह प्रमुख व्यक्तींचे लक्ष आधीच वेधून घेतले आहे. टुरिझम साऊथ ऑस्ट्रेलियानेही सुरुवातीपासूनच पाठिंबा दिला आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे प्रमुख टॉड ग्रीनबर्ग यांनाही याची माहिती देण्यात आली आहे, तर बीबीएल क्लब्सनी यात रस दाखवला आहे. सध्या तरी, निर्णय पूर्णपणे बीसीसीआयच्या हातात आहे.