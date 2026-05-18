Video : पहिला डाव संपला, MS Dhoni मैदानावर आला... CSK च्या खेळाडूंनी जे केलं, ते पाहून सारेच Emotional... 'माही'ची निवृत्ती?

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad Marathi Update: चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील सामन्यात पहिला डाव संपल्यानंतर चेपॉकवर एक भावनिक क्षण पाहायला मिळाला. महेंद्रसिंग धोनी ( MS Dhoni) मैदानावर आला आणि "धोनी... धोनी..." च्या घोषणा सुरू झाल्या.हा भावनिक क्षण खरंच निवृत्तीची चाहूल होती का, याबाबत चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे..संजू सॅमसन ( २७) व उर्विल पटेल ( १३) या आक्रमक फलंदाजांना पॅट कमिन्स व साकिब हुसैन यांनी शांत केले. CSK ने पॉवर प्लेमध्ये ५७ धावांत २ विकेट्स गमावल्यानंतर कर्णधार ऋतुराज गायकवाडवर दडपण वाढलेले दिसले. पण, दुसऱ्या बाजूने कार्तिक शर्माने १९ चेंडूंत ३२ धावांची फटकेबाजी केली. कार्तिक व ऋतुची जोडी ( ४२ धावा) टिकतेय असे वाटत असताना कमिन्स पुन्हा गोलंदाजीला आला. त्याने कार्तिकला झेलबाद केले. पण, अन्य गोलंदाजांकडून अपेक्षित मदत मिळताना दिसली नाही..CSK vs SRH Live: संजू सॅमसने इतिहास रचला! MS Dhoni चा ऑल टाईम रेकॉर्ड मोडला; पॅट कमिन्सनेही हार्दिक पांड्याचा मोठा विक्रम मोडला.ऋतुराज २१ चेंडूंत १५ धावांवर कमिन्सच्या गोलंदाजीवर झेलबाद होऊन माघारी परतला. २१ चेंडू खेळूनही ऋतुराजला एकही चौकार मारता आला नाही आणि आयपीएलच्या या पर्वात एवढे चेंडू खेळूनही एकही चोकार न मारणारा ऋतु पहिलाच सलामीवीर ठरला. आयपीएलच्या या पर्वात डावात २० चेंडू खेळल्यानंतर सर्वात कमी स्ट्राईक रेटनमध्ये ऋतु ( ७१.४२) दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. अर्शीन कुलकर्णीने (LSG vs RCB) ७०.९३ च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या होत्या..कमिन्सने त्याची स्पेल ४-०-२८-३ अशी संपवली. शिवम दुबे व डेवॉल्ड ब्रेव्हिस यांनी ३८ चेंडूंत ५९ धावांची भागीदारी करून CSK च्या डावाला आकार दिला. या डावातील ही सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. संजू-ऋतुने १६ चेंडूंत ३१, तर ऋतु-कार्तिक यांनी ३१ चेंडूंत ४२ धावा जोडल्या होत्या. १८व्या षटकात मलिंगाने CSK ला मोठा धक्का दिला. ब्रेव्हिस २७ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ४४ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. हुसैनने CSK चा दुसरा सेट फलंदाज शिवम ( २६) याचा त्रिफळा उडवला. CSK ला ६ बाद १८० धावांपर्यंत पोहोचता आले. या खेळपट्टीवर या आव्हानात्मक धावा असल्याचे बोलले जातेय..पहिला डाव संपल्यानंतर चेपॉकवर एक भावनिक क्षण पाहायला मिळाला. महेंद्रसिंग धोनी मैदानावर आला आणि त्यानंतर CSK च्या खेळाडूंसोबत त्याने फोटो काढला. खेळाडूंनी 'माही'सोबत खास फोटो काढत त्याला विशेष सन्मान दिल्यासारखं दृश्य पाहायला मिळालं. मैदानावर त्याला पाहताच "धोनी... धोनी..." च्या घोषणा सुरू झाल्या. आता हा भावनिक क्षण खरंच निवृत्तीची चाहूल होती का, याबाबत चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.